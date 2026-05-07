Polisleri film izler gibi izledi, sonu hüsran oldu: Çatıya saklanan firari yakalandı!

Bursa'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 54 ayrı suç kaydı olduğu öğrenilen firari şahıs, polis ekiplerinden kaçmak için çıktığı çatı katında adeta saklambaç oynadı. Çatıda oturup aşağıdaki polis ekiplerini izleyen şüpheli, infaz büro ekipleri tarafından fark edilince çaresizce teslim olmak zorunda kaldı. O anlar kameraya yansıdı.

