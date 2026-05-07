Danıştay'ın kamikaze hakim Metin Özçelik ile ilgili kararına açıklama! HSK itiraz edecek

Danıştay 5. Dairesi'nin FETÖ üyesi eski emniyetçi ve medya yöneticilerinin tahliyesini yetkisi olmadan yapan hâkim Metin Özçelik'in meslekten ihracını iptal ettiği yönündeki iddialar sonrası Adalet Bakanlığı açıklama yaptı. HSK'nın iptal kararına itiraz edeceği öğrenildi.

üyesi eski emniyetçiler ve ve medya yöneticilerinin tahliye taleplerini yetkisi olmadan işleme alan kamikaze hâkim Metin Özçelik hakkında 5. Dairesi bir karara imza attı. Metin Özçelik'in meslekten ihracına ilişkin karar, Danıştay 5. Dairesi tarafından iptal edildi. Metin Özçelik'in meslekten ihracını iptal ettiği yönündeki iddialar üzerine konuya açıklık getirdi.

Danıştay 5. Dairesi'nin FETÖ üyesi eski emniyetçiler ve medya yöneticilerinin tahliye taleplerini yetkisi olmadan işleme alan hâkim Metin Özçelik'in meslekten ihracına ilişkin kararının iptal edildiği iddialarına Adalet Bakanlığı açıklık getirdi.
Adalet Bakanlığı, Metin Özçelik'in Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında kamu görevinden daha önce ihraç edildiğini ve bu kararların kesinleştiğini belirtti.
Bakanlık, Danıştay 5. Dairesi'nin iptal kararının KHK kapsamındaki ihraç işlemine değil, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 69. maddesinin son fıkrası uyarınca tesis edilen ayrı bir idari işleme ilişkin olduğunu ifade etti.
Bu idari işlemin, Metin Özçelik'in görevde bulunduğu dönemde verdiği dinleme kararlarının niteliği ve bu kararların FETÖ faaliyetleri kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceğine dair olduğunu açıkladı.
Danıştay'ın kararında, Özçelik'in yetkisi olmadığı halde yaptığı tahliye girişimi eyleminin 'yanılma ihtimalinde' değerlendirildiği belirtildi.
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Danıştay 5. Dairesi'nin göreve iade kararını işleme koymadı ve karara itiraz edeceği öğrenildi.
ADALET BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kamuoyuna yansıyan Danıştay 5. Dairesi kararı çerçevesinde, hâkimlik mesleğinden ihraç edilen Metin Özçelik hakkında çeşitli değerlendirme ve yorumların yapıldığı görülmektedir. Söz konusu gelişmeler üzerine, hukuki sürecin doğru anlaşılması amacıyla aşağıdaki bilgilendirmenin yapılması gerekli görülmüştür" denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Metin Özçelik, daha önce Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında kamu görevinden ihraç edilmiş olup, bu ihraç işlemine ilişkin kararlar kesinleşmiştir. Bu nedenle, ilgili kişinin mevcut durumda yeniden mesleğe dönmesine imkân bulunmamaktadır. Danıştay 5. Dairesi tarafından verilen iptal kararı, KHK kapsamında gerçekleştirilen ihraç işlemine değil; 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 69. maddesinin son fıkrası uyarınca tesis edilen ayrı bir idari işleme ilişkindir. Bu işlem, Metin Özçelik'in görevde bulunduğu dönemde verdiği dinleme kararlarının niteliğine ve bu kararların Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) faaliyetleri kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceğine ilişkindir."

HSK İŞLEME KOYMADI

Danıştay'ın kararında, Özçelik'in yetkisi olmadığı halde yaptığı tahliye girişim eylemi 'yanılma ihtimalinde' değerlendirildi. Hâkim ve Savcılar Kurulu (), Danıştay 5. Dairesi'nin verdiği göreve iade kararını işleme koymadı. HSK'nın karara itiraz edeceği öğrenildi.

