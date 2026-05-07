Danıştay'ın kamikaze hakim Metin Özçelik ile ilgili kararına açıklama! HSK itiraz edecek

FETÖ üyesi eski emniyetçiler ve ve medya yöneticilerinin tahliye taleplerini yetkisi olmadan işleme alan kamikaze hâkim Metin Özçelik hakkında Danıştay 5. Dairesi bir karara imza attı. Metin Özçelik'in meslekten ihracına ilişkin karar, Danıştay 5. Dairesi tarafından iptal edildi. Metin Özçelik'in meslekten ihracını iptal ettiği yönündeki iddialar üzerine Adalet Bakanlığı konuya açıklık getirdi.
Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kamuoyuna yansıyan Danıştay 5. Dairesi kararı çerçevesinde, hâkimlik mesleğinden ihraç edilen Metin Özçelik hakkında çeşitli değerlendirme ve yorumların yapıldığı görülmektedir. Söz konusu gelişmeler üzerine, hukuki sürecin doğru anlaşılması amacıyla aşağıdaki bilgilendirmenin yapılması gerekli görülmüştür" denildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Metin Özçelik, daha önce Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında kamu görevinden ihraç edilmiş olup, bu ihraç işlemine ilişkin kararlar kesinleşmiştir. Bu nedenle, ilgili kişinin mevcut durumda yeniden mesleğe dönmesine imkân bulunmamaktadır. Danıştay 5. Dairesi tarafından verilen iptal kararı, KHK kapsamında gerçekleştirilen ihraç işlemine değil; 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 69. maddesinin son fıkrası uyarınca tesis edilen ayrı bir idari işleme ilişkindir. Bu işlem, Metin Özçelik'in görevde bulunduğu dönemde verdiği dinleme kararlarının niteliğine ve bu kararların Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) faaliyetleri kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceğine ilişkindir."
Danıştay'ın kararında, Özçelik'in yetkisi olmadığı halde yaptığı tahliye girişim eylemi 'yanılma ihtimalinde' değerlendirildi. Hâkim ve Savcılar Kurulu (HSK), Danıştay 5. Dairesi'nin verdiği göreve iade kararını işleme koymadı. HSK'nın karara itiraz edeceği öğrenildi.