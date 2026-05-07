Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Türkiye uzay yarışında vites yükseltiyor: Hedef 2027'de Ay'a erişim

Türkiye, 2027'de Ay'a erişim ve Somali'deki uzay limanı projeleriyle 1 trilyon dolarlık dev uzay ekonomisinden pay almayı hedefliyor. Konuyla ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'dan müjdeli haberler geldi.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
07.05.2026
saat ikonu 14:38
|
GÜNCELLEME:
07.05.2026
saat ikonu 14:57

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kacır, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda yaptığı açıklamada, ile havacılıkta elde edilen kazanımları tüm kritik teknoloji alanlarına taşımayı amaçladıklarını belirtti.

HABERİN ÖZETİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin uzay teknolojileri alanındaki hedeflerini ve bu kapsamda hayata geçirilecek projeleri açıkladı.
Savunma sanayi ve havacılıkta elde edilen kazanımları tüm kritik teknoloji alanlarına, özellikle uzay teknolojilerine taşımak hedefleniyor.
Küresel uzay ekonomisinin 1 trilyon dolara ulaşacağı öngörülürken, Türkiye'nin de bu alanda önemli bir oyuncu olması amaçlanıyor.
Türkiye, 2027'de milli hibrit roket motorunu ateşleyerek Ay'a erişmeyi ve bu teknolojiyi derin uzayda kullanmayı hedefliyor.
Milli Uzay Programı'nın önemli hedeflerinden biri de uzaya tam bağımsız erişim sağlamak için roket teknolojileri ve bir uzay limanı inşa etmek.
Somali'de bir uzay limanı inşasına başlandı ve bu altyapının tamamlanarak dünyaya hizmet sunulması planlanıyor.
Fuarı ikinci gününde gerçekleştirilen "Uydu Teknolojileri Geliştirme Çağrısı İmza Töreni"nde konuşan Kacır, hedeflerinin savunma sanayi ile havacılıkta elde edilen kazanımların tüm kritik teknoloji alanlarına da hızla taşınabilmesi olduğunu belirtti ve bunların başında uzay teknolojilerinin geldiğini aktardı.

Uzayın hem ekonomik ölçeği hem de stratejik değeri itibarıyla Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi ve 2030 hedefleri arasında çok ayrıcalıklı bir yere sahip olduğunu kaydeden Kacır, şu bilgileri paylaştı:

UZAY EKONOMİSİNDE HEDEF 1 TRİLYON DOLAR

"Küresel uzay ekonomisi yılda 600 milyar doları aştı. Birkaç yıl içinde 1 trilyon dolara çıkabileceği öngörülüyor. Türkiye olarak nasıl savunma sanayiinde dünyanın en büyük 11. ihracatçısı olmayı başarmışsak, uzay teknolojilerinde de hem ürün hem hizmet ihracatında dünyanın en önemli oyuncularından biri olma hedefi taşıyoruz."

Kacır, Türkiye'nin uydu teknolojilerinde elde ettiği kazanımları daha ileri seviyeye çıkarmayı amaçladıklarını vurgulayarak, Türksat 7A için sıkı bir çalışma yürüttüklerini dile getirdi.

İMECE 2 ve İMECE 3 görüntüleme uydularında daha ileri ve daha yüksek çözünürlüklere ulaşmayı amaçladıklarının altını çizen Kacır, şöyle devam etti:

MİLLİ HİBRİT ROKET İLE AY PROGRAMI BAŞLIYOR

"Bu sistemleri geliştiren, üreten bir ülke olarak dünyada pek çok ülkeden farklı bir yolda ilerliyoruz. Dünyada bu sistemleri üreten, uydu üretimi yapabilen ülkeler çoğu zaman kritik bileşenlerini çok sayıda ülkeden tedarik eder. Bizler için ise tüm savunma sanayii sistemlerinde olduğu gibi bu sistemlerde neticeye varabilmek ancak kritik teknolojileri de geliştirebilmekle mümkün olageldi. Dolayısıyla biz başkalarından daha derin kabiliyetler biriktirdik. Uydu teknolojilerinde biriktirdiğimiz derin kabiliyetin önümüzdeki dönemde derin uzay hedeflerinde Türkiye için bir kaldıraç olmasını amaçlıyoruz. Bunun için öncelikli projelerimizden biri Ay Programı. Türkiye 2027'de kendi milli hibrit roket motorunu ateşleyerek Ay'a erişecek ve bu teknolojiyi derin uzayda kullanan, bu teknolojiye derin uzayda tarihçe kazandıran ilk ülke olacak."

"Bu projeyi hayata geçirmek sadece aya erişen sayılı ülkelerden biri olmayı değil, aynı zamanda önümüzdeki dönemde ihtiyacı giderek artacak uyduların yörünge transferini yapabilecek uzay araçlarını kendi imkanlarıyla geliştirebilen, üretebilen ve bu hizmeti çok katma değerli bir hizmet olarak dünyaya sunabilen bir ülke olmayı Türkiye'ye kazandıracak."

MİLLİ UZAY PROGRAMI HEDEFİ: UZAYA BAĞIMSIZ ERİŞİM

Kacır, bunun yanında 'nın önemli bir diğer hedefinin de uzaya bağımsız erişim olduğunu vurgulayarak, halihazırda uydularını kendi imkanlarıyla geliştirip ürettiklerini fakat başka bir ülkenin topraklarından, başkalarının geliştirdiği roketlerle uzaya gönderdiklerini söyledi.

Hedeflerinin uzaya tam bağımsız erişebilme düzeyine gelebilmek olduğunun altını çizen Kacır, şu bilgileri paylaştı:

SOMALİ’DE UZAY LİMANI İNŞASI

"Bunun için iki önemli aşama var, biri roket teknolojilerinde başlayan projelerin hızla tamamlanması ki Roketsan'ın öncülüğünde bu konuda muazzam bir mesafe kat edildi. Türkiye adım adım kendi uydularını kendi roketleriyle fırlatabilen ülkelerden biri olmaya yaklaşmakta. Bunun yanında önemli bir diğer aşama da kendimize ait bir uzay limanına sahip olmak. Bunun için de Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu doğrultusunda Somali'de bir uzay limanı inşasına başladık. İnşallah bu altyapıyı da hızla tamamlayacak, hem Türkiye'nin ihtiyaçlarına cevap verecek hem de giderek maliyet etkin hale gelen uzaya erişim talebi doğrultusunda dünyada yükselen talebe cevap verebilecek bir uzay limanı inşa ederek bu katma değerli hizmeti dünyaya ihraç edebilen bir ülke olacağız."

"Yine Milli Uzay Programı'mızın önemli bir başka hedefi savunma sanayisinde olduğu gibi uzay sanayisinde de AR-GE ve üretim kabiliyetlerimizi daha ileri seviyelere çıkarmamıza imkan tanıyacak bir Uzay Bölgesi kurmak. Bunu da ODTÜ ile Türkiye Uzay Ajansı'nın öncülüğünde hayata geçireceğiz. İnsanlı uzay misyonları gerçekleştiren bir ülkeyiz. İlerleyen dönemde diğer ülkelerin insanlı uzay misyonlarına bilimsel araştırmalara katılım yoluyla daha güçlü şekilde iştirak edecek ve uzay limanının yeniden inşası sürecinde de Türk sanayisinin pay sahibi olabilmesi için adımlar atacağız."

Kacır, uzayda küresel etkileşimin ve uluslararası işbirliklerinin çok güçlü olduğunu vurgulayarak, bu anlamda Türkiye'nin 5-9 Ekim tarihleri arasında Antalya'da 77. Uluslararası Uzay Kongresi'ne ev sahipliği yapmasının kıymetli olduğunu dile getirdi.

Toplamda 100'e yakın ülkeden 15 bine yakın misafirin Uluslararası Uzay Kongresi'ne katılacağını aktaran Kacır, Türkiye'nin burada alınacak kararların, başlayacak işbirliklerinin koordinatör ülkesi olarak uluslararası sahnede uzay bilim ve teknolojilerindeki kabiliyetlerini dünyayla buluşturma fırsatına sahip olacağını belirtti.

Kacır, sözlerine şöyle devam etti:

"Memnuniyetle ifade etmek isterim ki 77. Uluslararası Uzay Kongresi, yani 80 yıla yakın zamandır gerçekleşen bu kongrede bu yıl Türkiye'nin ev sahipliğinde bilimsel makale rekoru kırıldı. Bu rekorun kırılmasında Türk bilim insanları, Türk araştırmacılar, özellikle genç araştırmacılarımız muhteşem bir rol oynadı, kendilerini tebrik ediyorum. Tüm bu süreçte bakanlık olarak firmalarımızın, kurumlarımızın AR-GE ve üretim kabiliyetlerini güçlendirecek destekler ve teşvikler sunmanın yanında ekosistem işbirliklerini artırıcı uygulamaları hayata geçirmeyi de önemsiyoruz."

Konuşmanın ardından Bakan Kacır'ın himayelerinde Gezgin-1 ve Mikro Uydu konusunda TÜBİTAK UZAY, ROKETSAN, POLOPTECH, NAUM Technology, Düzce Teknopark, VisionX ile anlaşma yapıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın "UYDU-2025" Rekabet Öncesi İş Birliği Projeleri çağrısı kapsamında ise Türk Telekom ve Plan-S Uydu ve arasında imzalar atıldı.

