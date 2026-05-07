Çin'in Tiencou-9 kargo mekiği okyanusa düştü

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Çin'in alçak Dünya yörüngesinde kurduğu Tiengong (Gök Sarayı) Uzay İstasyonu'nda bulunan Tiencou-9 kargo mekiğinin Dünya'ya döndüğü bildirildi.
Çin İnsanlı Uzay Seferleri Ajansından yapılan açıklamaya göre, dün uzay istasyonunda bağlı olduğu modülden ayrılarak bağımsız uçuşa geçen mekik, sabah saatlerinde atmosfere yeniden girdi.
Atmosferdeki sürtünme nedeniyle bir bölümü yanarak tahrip olan mekiğin enkazı, kontrollü şekilde okyanusa düştü.
Uzay istasyonuna deney ekipmanları ve ihtiyaç malzemeleri taşıyan Tiencou-9 kargo mekiği, 15 Temmuz 2025'te Haynan Adası'ndaki Vınçang Uzay Aracı Fırlatma Merkezi'nden fırlatılmıştı.
Çin'in Tiengong Uzay İstasyonu'nda üçer kişilik taykonot ekipleri dönüşümlü olarak görev yapıyor. İstasyona "Şıncou" (Kutsal Gemi) mekikleriyle personel, "Tiencou" (Gök Gemisi) mekikleriyle ise ikmal malzemeleri taşınıyor.