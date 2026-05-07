Teknoloji
Avatar
Editor
 Baran Aksoy

Çin'in Tiencou-9 kargo mekiği okyanusa düştü

Çin'in Tiengong (Gök Sarayı) Uzay İstasyonu'nda bulunan Tiencou-9 kargo mekiği, Dünya'ya döndü. Mekiğin kontrollü şekilde okyanusa düştüğü aktarıldı.

Çin'in alçak Dünya yörüngesinde kurduğu Tiengong (Gök Sarayı) Uzay İstasyonu'nda bulunan Tiencou-9 kargo mekiğinin Dünya'ya döndüğü bildirildi.

Çin İnsanlı Uzay Seferleri Ajansından yapılan açıklamaya göre, dün uzay istasyonunda bağlı olduğu modülden ayrılarak bağımsız uçuşa geçen mekik, sabah saatlerinde atmosfere yeniden girdi.

KONTROLLÜ ŞEKİLDE OKYANUSA DÜŞTÜ

Atmosferdeki sürtünme nedeniyle bir bölümü yanarak tahrip olan mekiğin enkazı, kontrollü şekilde okyanusa düştü.

Uzay istasyonuna deney ekipmanları ve ihtiyaç malzemeleri taşıyan Tiencou-9 kargo mekiği, 15 Temmuz 2025'te Haynan Adası'ndaki Vınçang Uzay Aracı Fırlatma Merkezi'nden fırlatılmıştı.

TİENCOU-9 NE TAŞIYORDU?

Çin'in Tiengong Uzay İstasyonu'nda üçer kişilik taykonot ekipleri dönüşümlü olarak görev yapıyor. İstasyona "Şıncou" (Kutsal Gemi) mekikleriyle personel, "Tiencou" (Gök Gemisi) mekikleriyle ise ikmal malzemeleri taşınıyor.

