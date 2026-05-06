Ortalık karıştı: Google Chrome, 4 GB’lık gizli dosya indiriyor

Yapay zekâ teknolojileri artık yalnızca bulut üzerinden çalışan sistemlerle sınırlı değil. Özellikle son dönemde Apple, Google ve Microsoft gibi teknoloji devleri, doğrudan cihaz üzerinde çalışan “on-device” yapay zekâ modellerine ağırlık vermeye başladı. Daha düşük gecikme süresi ve gizlilik avantajı gibi gerekçelerle öne çıkan bu yaklaşımın son örneklerinden biri de Google’ın Chrome tarayıcısına entegre ettiği Gemini Nano modeli oldu.

Ancak bu entegrasyonla ilgili ortaya atılan son iddialar, teknoloji dünyasında yeni bir tartışmanın kapısını araladı. ThePrivacyGuy blogunun sahibi Alexander Hanff’ın yayımladığı araştırmaya göre Chrome, bazı cihazlara yaklaşık 4 GB büyüklüğündeki Gemini Nano modelini kullanıcıdan açık izin almadan indiriyor.