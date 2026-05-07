GTA 6 neden PC’ye aynı anda gelmiyor? Take-Two CEO’su açıkladı

Oyun dünyasının belki de en çok beklenen yapımı olan GTA 6 için heyecan giderek büyüyor. Ancak oyunun yalnızca PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için çıkacak olması, PC oyuncularının tepkisini de beraberinde getiriyor. Özellikle “Neden PC sürümü aynı gün gelmiyor?” sorusu son dönemde sıkça gündeme geliyordu.
Bu tartışmalara son noktayı ise Take-Two Interactive CEO’su Strauss Zelnick koydu. Bloomberg’e konuşan Zelnick, Rockstar Games’in yıllardır sürdürdüğü “önce konsol” yaklaşımının bilinçli bir tercih olduğunu söyledi.
Rockstar Games için bu aslında yeni bir durum değil. Şirket daha önce de GTA 5 ve Red Dead Redemption 2 gibi büyük yapımlarını önce konsollara getirmiş, PC sürümlerini ise aylar hatta yıllar sonra yayınlamıştı.
Zelnick’e göre bunun temel nedeni oldukça net: Şirketin “çekirdek oyuncu kitlesi” halen konsol tarafında bulunuyor. Özellikle PlayStation 5 ve Xbox Series X/S kullanıcılarının ilk deneyimi yaşaması, Rockstar için öncelik taşıyor.
Üstelik işin ekonomik tarafı da var. Sızdırılan verilere göre GTA Online’ın haftalık gelirinin konsollarda 6 milyon doları geçtiği, PC tarafında ise yaklaşık 300 bin dolar seviyesinde kaldığı belirtiliyor. Aradaki fark gerçekten dikkat çekici. Hal böyle olunca Rockstar’ın kaynaklarını önce konsol optimizasyonuna ayırması da şirket açısından mantıklı görülüyor.
Aslında mesele sadece “tercih” değil. Teknik tarafta da ciddi bir yük bulunuyor.
Konsollarda donanım sabit. Yani geliştiriciler PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için tek bir sistem üzerinde çalışıyor. Ancak PC dünyasında durum çok daha karmaşık. Binlerce farklı ekran kartı, işlemci ve RAM kombinasyonu var. Bu da optimizasyon sürecini uzatıyor.
Rockstar’ın eski çalışanlarından gelen açıklamalar da bunu destekliyor. Şirketin, PC versiyonunu daha stabil ve daha güçlü hale getirmek için konsol sürümünden sonra ekstra geliştirme süreci yürüttüğü ifade ediliyor. Çünkü PC oyuncuları genellikle daha yüksek grafik ayarları, sınırsız FPS desteği ve gelişmiş teknik özellikler bekliyor.
Rockstar da açıkçası “aceleye gelmiş” bir port çıkarmak istemiyor. GTA 5 ve Red Dead Redemption 2’de olduğu gibi, mümkün olan en iyi PC deneyimini sunmayı hedefliyor.
Sektörde konuşulan bir diğer önemli konu ise korsan kullanım ve hile sorunu.
Kapalı konsol ekosistemi, oyunun ilk aylarda daha kontrollü ilerlemesini sağlıyor. Özellikle GTA Online gibi dev gelir getiren bir yapı söz konusu olduğunda, Rockstar’ın ilk satış dönemini güvence altına almak istemesi sürpriz değil.
Birçok analist, PC sürümünün gecikmesinde bu faktörün de önemli rol oynadığını düşünüyor. Çünkü oyun PC’ye geldiği anda veri sızıntıları, modifikasyonlar ve hile araçları çok daha hızlı yayılabiliyor.
Şimdilik resmi bir PC çıkış tarihi açıklanmış değil. Ancak sektör tahminleri, GTA 6’nın bilgisayar sürümünün en erken 2027’nin ilk aylarında gelebileceğini gösteriyor. Bazı analizlerde 2028 ihtimali bile konuşuluyor.
Şu an için net olan tek tarih ise 19 Kasım 2026. GTA 6, bu tarihte PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için çıkış yapacak.