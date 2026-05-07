Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.

GTA 6 neden PC’ye aynı anda gelmiyor? Take-Two CEO’su açıkladı

KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
07.05.2026
saat ikonu 10:02
|
GÜNCELLEME:
07.05.2026
saat ikonu 10:02
1
GTA 6 neden PC’ye aynı anda gelmiyor? Take-Two CEO’su açıkladı

Oyun dünyasının belki de en çok beklenen yapımı olan GTA 6 için heyecan giderek büyüyor. Ancak oyunun yalnızca PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için çıkacak olması, PC oyuncularının tepkisini de beraberinde getiriyor. Özellikle “Neden PC sürümü aynı gün gelmiyor?” sorusu son dönemde sıkça gündeme geliyordu.

Bu tartışmalara son noktayı ise Take-Two Interactive CEO’su Strauss Zelnick koydu. Bloomberg’e konuşan Zelnick, Rockstar Games’in yıllardır sürdürdüğü “önce konsol” yaklaşımının bilinçli bir tercih olduğunu söyledi.

2
GTA 6 neden PC’ye aynı anda gelmiyor? Take-Two CEO’su açıkladı

ROCKSTAR YİNE BİLDİĞİNİ OKUYOR

Rockstar Games için bu aslında yeni bir durum değil. Şirket daha önce de GTA 5 ve Red Dead Redemption 2 gibi büyük yapımlarını önce konsollara getirmiş, PC sürümlerini ise aylar hatta yıllar sonra yayınlamıştı.

Zelnick’e göre bunun temel nedeni oldukça net: Şirketin “çekirdek oyuncu kitlesi” halen konsol tarafında bulunuyor. Özellikle PlayStation 5 ve Xbox Series X/S kullanıcılarının ilk deneyimi yaşaması, Rockstar için öncelik taşıyor.

Üstelik işin ekonomik tarafı da var. Sızdırılan verilere göre GTA Online’ın haftalık gelirinin konsollarda 6 milyon doları geçtiği, PC tarafında ise yaklaşık 300 bin dolar seviyesinde kaldığı belirtiliyor. Aradaki fark gerçekten dikkat çekici. Hal böyle olunca Rockstar’ın kaynaklarını önce konsol optimizasyonuna ayırması da şirket açısından mantıklı görülüyor.

3
GTA 6 neden PC’ye aynı anda gelmiyor? Take-Two CEO’su açıkladı

PC SÜRÜMÜ NEDEN DAHA ZOR?

Aslında mesele sadece “tercih” değil. Teknik tarafta da ciddi bir yük bulunuyor.

Konsollarda donanım sabit. Yani geliştiriciler PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için tek bir sistem üzerinde çalışıyor. Ancak PC dünyasında durum çok daha karmaşık. Binlerce farklı ekran kartı, işlemci ve RAM kombinasyonu var. Bu da optimizasyon sürecini uzatıyor.

Rockstar’ın eski çalışanlarından gelen açıklamalar da bunu destekliyor. Şirketin, PC versiyonunu daha stabil ve daha güçlü hale getirmek için konsol sürümünden sonra ekstra geliştirme süreci yürüttüğü ifade ediliyor. Çünkü PC oyuncuları genellikle daha yüksek grafik ayarları, sınırsız FPS desteği ve gelişmiş teknik özellikler bekliyor.

Rockstar da açıkçası “aceleye gelmiş” bir port çıkarmak istemiyor. GTA 5 ve Red Dead Redemption 2’de olduğu gibi, mümkün olan en iyi PC deneyimini sunmayı hedefliyor.

4
GTA 6 neden PC’ye aynı anda gelmiyor? Take-Two CEO’su açıkladı

KORSAN VE HİLE RİSKİ DE ETKİLİ OLABİLİR

Sektörde konuşulan bir diğer önemli konu ise korsan kullanım ve hile sorunu.

Kapalı konsol ekosistemi, oyunun ilk aylarda daha kontrollü ilerlemesini sağlıyor. Özellikle GTA Online gibi dev gelir getiren bir yapı söz konusu olduğunda, Rockstar’ın ilk satış dönemini güvence altına almak istemesi sürpriz değil.

Birçok analist, PC sürümünün gecikmesinde bu faktörün de önemli rol oynadığını düşünüyor. Çünkü oyun PC’ye geldiği anda veri sızıntıları, modifikasyonlar ve hile araçları çok daha hızlı yayılabiliyor.

5
GTA 6 neden PC’ye aynı anda gelmiyor? Take-Two CEO’su açıkladı

GTA 6 PC SÜRÜMÜ NE ZAMAN ÇIKABİLİR?

Şimdilik resmi bir PC çıkış tarihi açıklanmış değil. Ancak sektör tahminleri, GTA 6’nın bilgisayar sürümünün en erken 2027’nin ilk aylarında gelebileceğini gösteriyor. Bazı analizlerde 2028 ihtimali bile konuşuluyor.

Şu an için net olan tek tarih ise 19 Kasım 2026. GTA 6, bu tarihte PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için çıkış yapacak.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.