BİM 8-15 Mayıs Aktüel Ürünler Kataloğu 2026! Klima çeşitleri, yatak, lambader, valiz çeşitleri ve tencere ürünleri geliyor

BİM’de yepyeni ürünlerin yer aldığı 8-15 Mayıs aktüel ürünler kataloğu reyonlarda yerini almaya hazırlanıyor. Küçük, orta ve büyük boy valiz çeşitleri 829 TL-1069 TL etiket fiyatıyla dikkat çekerken Midi Fırın 3.490 TL, Baharat Öğütücü 399 TL, Koltuk Örtüsü 179 TL, Masa Örtüsü ise 129 TL’den satışa çıkacak. Erkek ve Kadın Sandalet çeşitleri 259 TL’den raflarda olurken Çelik Derin Tencere ise 849 TL, Paslanmaz Çelik 6’lı Bıçak Seti 1.350 TL olacak. Mutfak ürünlerinden olan Çelik Karnıyarık Tencere 849 TL, 42 Litre Taşıma Sepeti 269 TL, Çiğ Köfte Tepsisi 189 TL’den satışa sunulacak. Motor Görünümlü Çocuk Bisikleti 5.499 TL, Dolap İçi Raf 109 TL, Yumurta Saklama Kabı 59 TL, Pazar Arabası 299 TL, Araç İçi Süpürge 2.250 TL, Basınçlı Yıkama Makinesi 5.490 TL, Pro Scooter 579 TL’den reyonlarda olacak. Peki BİM’de bu cuma neler var? İşte, BİM 8-15 Mayıs aktüel ürünler kataloğu…
Inverter Klima 12000 BTU: 24.500 TL
Inverter Klima 18000 BTU: 33.500 TL
Tavan Vantilatörü: 799 TL
Uzatılabilir Döner Priz: 750 TL
Portatif Klima 7000 BTU: 9.900 TL
Buz Makinesi: 5.750 TL
Kule Tipi Vantilatör: 1.590 TL
Ayaklı Vantilatör: 1.150 TL
Sürgülü Aspiratör: 790 TL
Vakumlu Paketleme Makinesi: 1.250 TL
Cam Set Üstü Ocak: 3.490 TL
70 L XXL Midi Fırın: 3.490 TL
Baharat Öğütücü: 399 TL
Modern Tripod Lambader: 2.490 TL
Metal Lambader: 3.490 TL
Visco Torba Yaylı Çift Kişilik Yatak: 7.990 TL
Visco Torba Yaylı Tek Kişilik Yatak: 5.790 TL
Bamboo Pedli Tek Kişilik Yatak: 2.790 TL
Full Ortopedik Yaylı Çift Kişilik Yatak: 9.990 TL
Tek Kişilik Sünger Yatak: 1.590 TL
Motosiklet, Bisiklet ve Aksesuarlar
Elektrikli Scooter ZT3 Pro: 57.900 TL
Elektrikli Scooter ET3 Pro: 28.500 TL
Elektrikli Motosiklet: 15.990 TL
Katlanabilir Elektrikli Bisiklet: 28.900 TL
Motosiklet Intercom Sistemi: 2.360 TL
4K Aksiyon Kamerası: 2.750 TL
Kablosuz Kompresör ve Powerbank: 1.990 TL
Titreşim Engellemeli Telefon Tutucu: 590 TL
Disk Fren Kilidi: 590 TL
Akıllı Navigasyon Ekranı: 2.990 TL
Motosiklet Sele Brandası: 119 TL
Kask Filesi: 490 TL
Kask Kedi Kulağı Süsü: 139 TL
Şarjlı Isıtmalı Elbise: 1.990 TL
Motosiklet Çantası 40 L: 2.450 TL
Motosiklet Deflektörü: 990 TL
Motosiklet Telefon Tutucu: 790 TL
Motosiklet Kilidi: 229 TL
Zincir Temizleme Fırçası: 119 TL
Şarjlı Led Flaşör: 129 TL
Bluetooth Kask Kulaklık Sistemi: 399 TL
Çelik Derin Tencere 30 cm: 849 TL
2'li Düdüklü Tencere Seti: 1.350 TL
Çelik Karnıyarık Tenceresi 30 cm: 849 TL
Wok Tava 28 cm: 389 TL
Tava 26 cm: 299 TL
Ekmek Bıçağı: 129 TL
Çelik Satır / Zırh: 449 TL
Et Dövücü: 279 TL
Çiğ Köfte Tepsisi 38 cm: 189 TL
Kaydırmaz Çelik Tepsi: 149 TL
Gravürlü Ayaklı Kurabiyelik: 59 TL / 85 TL
Kapaklı Borcam Tencere: 229 TL
Cam Yağ Spreyi: 109 TL
Sıcak Soğuk Taşıma Çantası: 85 TL
Pazar Arabası: 299 TL
Yumurta Saklama Kabı 15'li: 59 TL
Dolap İçi Raf: 109 TL
Valiz, Giyim ve Tekstil
Büyük Boy Valiz: 1.069 TL
Orta Boy Valiz: 949 TL
Küçük Boy Valiz: 829 TL
Valiz Etiketi: 65 TL / 69 TL / 75 TL
Pasaport Kılıfı: 129 TL / 145 TL
Eva Sandalet (Kadın/Erkek): 259 TL
Koltuk Örtüsü: 179 TL
Masa Örtüsü: 129 TL
Dantelli Sütyen: 379 TL
Patik Çorap 2'li: 89 TL
Araç İçi Süpürge: 2.250 TL
Basınçlı Yıkama Makinesi: 5.490 TL
Şarjlı Araç Yıkama Tabancası: 1.250 TL
Araç İçi Düzenleyici / Organizer: 99 TL / 229 TL
Araç İçi Hava Nemlendirici: 229 TL
Ayak Basınçlı Hava Pompası: 229 TL
Bagaj Organizer: 349 TL
Araç İçi Çöp Kutusu: 129 TL
Çok Fonksiyonlu Telefon Tutucu: 79 TL
Oto Bakım Ürünleri (Cila, Parlatıcı vb.): 35 TL / 65 TL / 95 TL
Çocuk ve Hobi Ürünleri
Motor Görünümlü Çocuk Bisikleti 16 Jant: 5.499 TL
20 Jant Bisiklet: 4.990 TL
Çocuk Scooter: 579 TL
Fiyonklu Elbiseli Bebek: 399 TL
Pelüş Tavşan: 499 TL
65 inç 4K QLED HDR Google TV: 34.900 TL
43 inç FHD Android QLED TV: 11.690 TL
Üflemeli Saç Düzleştirici: 2.990 TL
Saç Düzleştirici: 999 TL / 499 TL
Saç Düzleştirici Maşa 2si1 Arada: 899 TL
Mini Düzleştirici Tarak: 599 TL
Lady Shaver: 799 TL
Yüz ve Boyun Bakım Cihazı: 599 TL
Ağız Duşu: 599 TL
Şarjlı Diş Fırçası: 499 TL / 699 TL
Yüz Masaj Cihazı Guasha: 699 TL
Siyah Nokta Temizleyici: 399 TL
Elektrikli Topuk Törpüsü: 379 TL
Kaş Düzeltme Cihazı: 349 TL
Manikür Pedikür Seti: 299 TL
El Ayak Bakım Seti: 269 TL
Elektronik Tırnak Oje Kurutucu: 219 TL
Led Işıklı Ayna: 199 TL
Led Işıklı Cımbız: 149 TL
4'lü Alkalin Pil (AA/AAA): 69 TL
Dondurucu 5+1 Çekmece: 15.490 TL
Maraton Süpürge: 11.900 TL
Dondurucu 3 Çekmece: 8.900 TL
Dikey Şarjlı Süpürge: 6.250 TL
Tezgah Altı Buzdolabı: 5.900 TL
Mini Buzdolabı: 4.900 TL
Buharlı Temizleme Makinesi: 4.900 TL
Dondurma ve Sorbe Makinesi: 6.990 TL
Elektrikli Süpürge Cyclone: 3.750 TL
Azur Ütü: 3.990 TL
Buharlı Ütü: 1.590 TL
Mega Blender: 2.490 TL
Elektrikli Tek Gözlü Ocak: 849 TL
8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap: 2.199 TL
3 Bölmeli Ahşap Ayakkabılık: 1.690 TL
Pratik Katlanabilir Balkon Masası: 699 TL
Metal Katlanır Ayaklı Yer Sofrası: 499 TL
Pijama Takımı Kadın: 679 TL
Triko Ayakkabı Kadın: 599 TL
Çift Kişilik Pike: 349 TL
Tek Kişilik Pike: 299 TL
Sıvı Geçirmez Lastikli Alez (Çift/Tek): 299 TL / 229 TL
Lastikli Çarşaf (Çift/Tek): 199 TL / 169 TL
Kol Çantası: 369 TL
Saat ve Bileklik Seti Kadın: 329 TL
Sütyen Çeşitleri: 299 TL
Dolgulu Kırlent: 199 TL
Yüz Havlusu: 99 TL
El Havlusu: 69 TL
Yastık Alezi: 79 TL
Babet / Patik Çorap Çeşitleri: 25 TL
Mutfak ve Ev Gereçleri
Tava 32 cm: 899 TL
Wok Tava 28 cm: 999 TL
Krep Tava 25 cm: 699 TL
Tava 24 cm: 649 TL
Tava Seti 2'li: 599 TL
Otomatik Temizlik Seti: 1.290 TL
Tek Fiyat Emaye Ürünler: 369 TL
Bambu Kesme Tahtası: 359 TL
Metal Ekmek Kutusu: 229 TL
Bölmeli Organizer Kutu: 109 TL / 229 TL
Örme Hasır Sepet Çeşitleri: 169 TL
Bambu Mutfak/Çerezlik Seti: 119 TL / 149 TL
Kapaklı Hamur Leğeni: 79 TL
Silikon Kek Kalıbı Çeşitleri: 69 TL
Desenli Porselen Pasta Tabağı 4'lü: 349 TL
Desenli Kabartmalı Kupa: 299 TL
Cam Gravürlü Ayaklı Kase: 269 TL
Dikdörtgen Fırın Tepsisi: 269 TL
Cam Çerezlik Seti 6'lı: 249 TL
Ayaklı Kapaklı Servis Tabağı: 199 TL
Kahve Fincan Seti 8 Parça: 199 TL
Cam Kurabiyelik: 175 TL
Kilitli Saklama Kabı Çeşitleri: 79 TL - 139 TL arası
Cam Gravürlü Kayık Tabak: 59 TL / 99 TL
Oyuncak ve Kitap
Neon Yarış Temalı Arabalar: 249 TL
Pelüş Oyuncak Çeşitleri: 499 TL
Manyetik Küp Blok 108 Parça: 899 TL
Air Hokey: 829 TL
Işıklı Paten: 799 TL
Kesilebilir Meyveli Lavabo Seti: 749 TL
Masal Anlatan Bebek: 549 TL
Şut ve Gol Oyunu: 319 TL
Oyuncak Güzellik Seti: 239 TL
Ahşap Domino 100 Parça: 199 TL
Eğitici Bardaklar: 169 TL
Hikaye / Aktivite Kitapları: 55 TL - 149 TL arası