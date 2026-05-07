İnternetten öğrendiği Heimlich manevrasıyla arkadaşını kurtardı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde telefonculuk yapan Suriye uyruklu Muhammed El Kurdi’nin arkadaşı, ziyaretine geldi. Ziyaret sırasında içtiği su boğazına kaçan arkadaşı, nefes alamayarak zor anlar yaşamaya başladı. Arkadaşının yere düşmesiyle olayın ciddiyetinin farkına varan Kurdi, internetten video izleyerek öğrendiği Heimlich manevrasını yaparak arkadaşının hayatını kurtardı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.