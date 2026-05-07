Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Katlanabilir iPhone Ultra tüm hatlarıyla sızdırıldı: İşte teknik özellikleri

Unbox Therapy, Apple'ın beklenen katlanabilir iPhone Ultra modeline ait detaylı bir maket videosu paylaştı. Görüntülerde cihazın teknik ölçüleri, menteşe yapısı ve pasaporta benzeyen katlanma tasarımı somut şekilde görüldü.

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
07.05.2026
saat ikonu 10:46
|
GÜNCELLEME:
07.05.2026
saat ikonu 10:46

Unbox Therapy kanalı, 'ın üzerinde çalıştığı söylenen katlanabilir iPhone Ultra modeline dair şu ana kadarki en kapsamlı videoyu paylaştı. Yaklaşık 10 dakika süren görüntülerin odağındaki model, cihazın form faktörü ve ergonomisi hakkında somut ipuçları veriyor.

HABERİN ÖZETİ

Katlanabilir iPhone Ultra tüm hatlarıyla sızdırıldı: İşte teknik özellikleri

Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
Unbox Therapy, Apple'ın katlanabilir iPhone Ultra modeline dair şu ana kadarki en kapsamlı videoyu paylaştı.
Katlanabilir iPhone Ultra modeli, katlandığında pasaportu andıran bir yapıya bürünüyor ve açıldığında tablet deneyimi sunuyor.
Prototip, kapalıyken 117 mm yükseklik, 84,27 mm genişlik ve 11,02 mm kalınlığa sahip; açıldığında ise kalınlığı 5,2 mm'ye düşüyor.
Cihazın paslanmaz çelik ve titanyum alaşımlı menteşeye sahip olacağı iddia ediliyor.
Ekran teknolojisinde kat izini minimuma indiren özel katmanlı yapılar kullanılacağı belirtiliyor.
iPhone Fold modelinin 2026 yılında tanıtılması bekleniyor.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.

IPHONE ULTRA, PASAPORT FORMUNDA TASARIMA SAHİP

Sızıntılarla paralel bir tasarım sergileyen cihaz, katlandığında pasaportu andıran bir yapıya bürünürken açıldığında tablet deneyimi sunuyor. Videoda paylaşılan ölçümlere göre söz konusu prototip, kapalıyken 117 mm yükseklik, 84,27 mm genişlik ve 11,02 mm kalınlığa sahip. Açıldığında ise kalınlık değeri 5,2 mm seviyesine kadar düşüyor.

https://www.youtube.com/watch?v=S19NVJNr3Xk

Peki iPhone Fold neler sunacak? Cihazın teknik özellikleri:

ÖzellikDeğerAçıklama
Ürün AdıiPhone FoldKatlanabilir telefon modeli.
Kapalı Hâlde Boyutlar117 mm (uzunluk) x 84,27 mm (genişlik) x 11,02 mm (kalınlık)Pasaport benzeri kompakt yapı.
Açık Hâlde Kalınlık5,2 mmKüçük bir tablet formuna bürünüyor.
Pazar KonumuApple'ın katlanabilir telefon pazarına girişiSamsung, Huawei, Xiaomi gibi üreticilerle rekabet.
Beklenen Tanıtım Tarihi2026Apple için önemli bir tasarım değişimi başlangıcı olabilir.
Dayanıklılık ÖzellikleriPaslanmaz çelik ve titanyum alaşımlı menteşeSıvı metal menteşe iddiaları ve ciddi yatırım.
Ekran TeknolojisiKat izini minimuma indiren özel katmanlı yapılarEkran dayanıklılığı ön planda.
