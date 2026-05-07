Katlanabilir iPhone Ultra tüm hatlarıyla sızdırıldı: İşte teknik özellikleri

Unbox Therapy kanalı, Apple'ın üzerinde çalıştığı söylenen katlanabilir iPhone Ultra modeline dair şu ana kadarki en kapsamlı videoyu paylaştı. Yaklaşık 10 dakika süren görüntülerin odağındaki model, cihazın form faktörü ve ergonomisi hakkında somut ipuçları veriyor.
Sızıntılarla paralel bir tasarım sergileyen cihaz, katlandığında pasaportu andıran bir yapıya bürünürken açıldığında tablet deneyimi sunuyor. Videoda paylaşılan ölçümlere göre söz konusu prototip, kapalıyken 117 mm yükseklik, 84,27 mm genişlik ve 11,02 mm kalınlığa sahip. Açıldığında ise kalınlık değeri 5,2 mm seviyesine kadar düşüyor.
https://www.youtube.com/watch?v=S19NVJNr3Xk
Peki iPhone Fold neler sunacak? Cihazın teknik özellikleri:
|Özellik
|Değer
|Açıklama
|Ürün Adı
|iPhone Fold
|Katlanabilir telefon modeli.
|Kapalı Hâlde Boyutlar
|117 mm (uzunluk) x 84,27 mm (genişlik) x 11,02 mm (kalınlık)
|Pasaport benzeri kompakt yapı.
|Açık Hâlde Kalınlık
|5,2 mm
|Küçük bir tablet formuna bürünüyor.
|Pazar Konumu
|Apple'ın katlanabilir telefon pazarına girişi
|Samsung, Huawei, Xiaomi gibi üreticilerle rekabet.
|Beklenen Tanıtım Tarihi
|2026
|Apple için önemli bir tasarım değişimi başlangıcı olabilir.
|Dayanıklılık Özellikleri
|Paslanmaz çelik ve titanyum alaşımlı menteşe
|Sıvı metal menteşe iddiaları ve ciddi yatırım.
|Ekran Teknolojisi
|Kat izini minimuma indiren özel katmanlı yapılar
|Ekran dayanıklılığı ön planda.