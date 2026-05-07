Unbox Therapy kanalı, Apple'ın üzerinde çalıştığı söylenen katlanabilir iPhone Ultra modeline dair şu ana kadarki en kapsamlı videoyu paylaştı. Yaklaşık 10 dakika süren görüntülerin odağındaki model, cihazın form faktörü ve ergonomisi hakkında somut ipuçları veriyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Katlanabilir iPhone Ultra tüm hatlarıyla sızdırıldı: İşte teknik özellikleri Unbox Therapy, Apple'ın katlanabilir iPhone Ultra modeline dair şu ana kadarki en kapsamlı videoyu paylaştı. Katlanabilir iPhone Ultra modeli, katlandığında pasaportu andıran bir yapıya bürünüyor ve açıldığında tablet deneyimi sunuyor. Prototip, kapalıyken 117 mm yükseklik, 84,27 mm genişlik ve 11,02 mm kalınlığa sahip; açıldığında ise kalınlığı 5,2 mm'ye düşüyor. Cihazın paslanmaz çelik ve titanyum alaşımlı menteşeye sahip olacağı iddia ediliyor. Ekran teknolojisinde kat izini minimuma indiren özel katmanlı yapılar kullanılacağı belirtiliyor. iPhone Fold modelinin 2026 yılında tanıtılması bekleniyor.

IPHONE ULTRA, PASAPORT FORMUNDA TASARIMA SAHİP

Sızıntılarla paralel bir tasarım sergileyen cihaz, katlandığında pasaportu andıran bir yapıya bürünürken açıldığında tablet deneyimi sunuyor. Videoda paylaşılan ölçümlere göre söz konusu prototip, kapalıyken 117 mm yükseklik, 84,27 mm genişlik ve 11,02 mm kalınlığa sahip. Açıldığında ise kalınlık değeri 5,2 mm seviyesine kadar düşüyor.

https://www.youtube.com/watch?v=S19NVJNr3Xk

Peki iPhone Fold neler sunacak? Cihazın teknik özellikleri: