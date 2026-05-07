Türkiye'nin 6 bin kilometre menzilli kıtalararası balistik füzesi YILDIRIMHAN SAHA İstanbul 2026’da ilk kez tanıtılarak birçok ülkede yankı uyandırdı. Milli Savunma Bakanlığı Ar-Ge Merkezi Müdürü Nilüfer Kuzulu YILDIRIMHAN üzerinde 10 yıldır kapsamlı çalışmaların yapıldığını belirtti.

Özetle

HABERİN ÖZETİ YILDIRIMHAN nükleer programın ilk adımı mı? Çarpıcı analiz ortaya çıktı: Yerli balistik füze dengeleri değiştiriyor Türkiye'nin 6 bin kilometre menzilli kıtalararası balistik füzesi YILDIRIMHAN, SAHA İstanbul 2026'da tanıtıldı ve Ukrayna medyasında nükleer silahlanma potansiyeli üzerine analizlere yol açtı. YILDIRIMHAN füzesi üzerinde 10 yıldır kapsamlı çalışmalar yapıldığı belirtildi. Füze, UDMH ve azot tetroksitten oluşan bir yakıt karışımıyla çalışıyor ve 6.000 km azami menzile sahip. Ukrayna medyası, füzenin maliyetini yüksek bularak gelecekte daha güçlü bir nükleer programın temeli olup olmadığını sorguladı. Analizlerde, füzenin 3.000 kg'lık konvansiyonel savaş başlığı kapasitesinin, nükleer yükler için de uygun olabileceği ifade edildi. YILDIRIMHAN'ın menzilinin, yedi veya sekiz nükleer silahlı devleti kapsadığı belirtildi.

Arkasında 4 tane sıvı yakıt roket motoru mevcut olan yerli balistik füzenin UDMH ve azot tetroksitten oluşan bir yakıt karışımı var. 6.000 km'lik azami menzile sahip olduğu açıklanan füze, Çin'in başkenti Pekin'e kadar ulaşabilecek kapasitede.

''TÜRKİYE NÜKLEER SİLAHLANMAYA MI GİDİYOR?''

Türk savunma sanayisi ile yakından ilgilenen Ukrayna medyası füze ile ilgili ‘’Türkiye Nükleer Silahlanmaya mı Gidiyor? Yıldırım Kıtalararası Balistik Füzesi İlk Uyarı İşareti Olabilir’’ başlıklı çarpıcı bir analiz yayınladı. Defence Express’te yer alan detaylarda ‘’3.000 kg'lık konvansiyonel bir savaş başlığını hedefe ulaştırmak için maliyet büyük! Yıldırım gelecekte daha güçlü nükleer programın temeli olup olmadığı akıllara geliyor’’ ifadeleri dikkat çekti.

Türkiye’nin YILDIRIMHAN füzesi sonrası nükleer programa ağırlık vereceğinin vurgulandığı analizde, ‘’Nükleer savaş başlıkları, muazzam yıkıcı güçlerine rağmen, nispeten kompakt ve hafiftir. 3.000 kg'lık bir yük kapasitesi, kütle ve boyut açısından optimize edilmekten çok uzak nükleer yükler taşıyan çoklu bağımsız hedeflemeli yeniden giriş aracı (MIRV) düzeneğini bile barındırabilir.’’ detayları yer aldı.

Analizde şu ifadeler yer aldı:

Karşılaştırma yapmak gerekirse, Amerikan Minuteman III kıtalararası balistik füzesi, 300 kiloton gücünde ve yalnızca 180 ila 270 kg ağırlığında olan W87 nükleer savaş başlığını taşımaktadır. Bu nedenle Yıldırım füzesi, bir otobüs aracıyla birlikte aynı anda birkaç böyle savaş başlığını taşıyabilir ve füzenin maksimum menzilini birkaç bin kilometre daha uzatabilecek önemli bir kütle payı kalır.

YILDIRIMHAN NÜKLEER SİLAHLI ÜLKELERE ULAŞABİLİYOR

Başka bir deyişle Yıldırımhan, nükleer silahlanma için tamamen elverişli bir platformdur ve 6.000 km'lik menzili, yedi veya sekiz nükleer silahlı devleti aynı anda menziline sokmaktadır.

Yıldırım'ın nükleer programdaki potansiyel rolüne ilişkin bu hipotez, Türkiye'nin bölgesel bir güç olma hedefleriyle de örtüşmektedir; nükleer statü, özellikle İsrail'in Ortadoğu'da zaten nükleer silahlara sahip olduğu ve İran'ın da bunları edinmeye bir adım uzaklıkta olduğu göz önüne alındığında bu konumu sağlamlaştıracaktır.

HAKAN FİDAN’IN NÜKLEER CEVABI

Türk savunma sanayisiyle yakından ilgilenen birçok ülke nükleer silah ihtimalini düşünüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Türkiye’nin nükleer silaha sahip olup olmaması gerektiği sorusuna verdiği sessiz cevap yalnızca Türkiye’de değil İsrail ve Yunanistan basınında da geniş yankı uyandırmıştı. Sessizlik, başkentlerde “stratejik mesaj” olarak yorumlandı.