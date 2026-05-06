YILDIRIMHAN füzesine kadın eli değdi! İşte sınırları aşan gücün arka planı

Türkiye'nin ilk kıtalararası balistik füzesi YILDIRIMHAN'ın geliştiren ekibin başında bulunan Nilüfer Kuzulu, tüm dünyada geniş yankı bulan füzenin detaylarını anlattı. Geliştirme aşaması ve yakıtı konusunda bilgiler paylaşan Kuzulu, YILDIRIMHAN'ın Türkiye'nin vizyonunun en önemli göstergesi olduğunu kaydetti.

İstanbul’da kapılarını açan SAHA EXPO 2026’da Türkiye’nin ilk kıtalararası balistik füzesi YILDIRIMHAN tanıtıldı.

6 bin kilometre menzile sahip olan YILDIRIMHAN, Türk savunma sanayisinin ulaştığı seviyeyi gözler önüne serdi. tarafından geliştirilen füze, sadece ilk olma özelliğiyle değil, teknik kapasitesiyle de dikkat çekiyor.

Mach 9 ile Mach 25 arasında hızlara ulaşabilen füze, yakıt olarak sıvı nitrogen tetroksit kullanıyor ve dört roket motoruyla çalışıyor.

Dünya medyasının da yakından izlediği YILDIRIMHAN projesinin başında ise Milli Savunma Bakanlığı Ar-Ge Müdürü Nilüfer Kuzulu yer alıyor.

AR-GE MÜDÜRÜ KUZULU, YILDIRIMHAN'I ANLATTI

Kuzulu, NTV yayınında füzenin detaylarına dair açıklamalarda bulundu. MSB'de 10 yıldır hipersonik ürünler üzerinde çalıştığını anlatan Kuzulu, "Roket motorlarımızla ilgili çalışmalarımızı geçen sene tamamlamıştık. Şimdi gövdesi ve yakıtıyla birlikte tamamladıktan sonra ürünümüzü lanse etmeye geldik" ifadelerini kullandı. Kuzulu, Yıldırımhan'ın Türkiye'nin vizyonunun en önemli göstergesi olduğunu kaydetti.

"SERİ ÜRETİMİNİ TAMAMLADIĞIMIZ BİR YAKITIMIZ VE TESİSİ VAR"

YILDIRIMHAN'ın kullandığı yakıta ilişkin ayrıntılar da veren Kuzulu, ürünün önceki yıllarda Türkiye'de üretilen bir ürün olmadığını ancak şimdi ise bakanlık çalışmasıyla artık seri üretime geçildiğini aktardı. Kuzulu, "Seri üretimini tamamladığımız bir yakıtımız ve tesisi var. Roket yakıtımız var, harp başlığımız var" dedi.

Ar-Ge Müdürü Kuzulu, Milli Savunma Bakanlığı'nın roket motorları üzerinde çalışırken aynı zamanda jet ve helikopter motorları üzerinde de çalışmalar sürdürdüğünü kaydetti.

