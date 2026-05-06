Türkiye'nin ürettiği en büyük füze YILDIRIMHAN ilk kez sergilendi

Milli Savunma Bakanlığı AR-GE birimi tarafından geliştirilen ve Türkiye'nin bugüne kadar ürettiği en büyük, en uzun menzilli füze olma özelliği taşıyan kıtalararası hipersonik balistik füze YILDIRIMHAN, ilk kez sergilendi. YILDIRIMHAN'nın animasyon görüntüsü nefes kesti.

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul organizasyonuyla İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen "SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı" çerçevesindeki Milli Savunma Bakanlığı AR-GE Merkezi'nin yeni ürünlerinin lansmanı yapıldı. Açılışa Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu katıldı.