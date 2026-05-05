Emekliye yüzde 20 zam! SGK Uzmanı Göktaş'tan heyecanlandıran tahmin

Göktaş, "Memur ve memur emeklileri önce bir toplu sözleşme yapıyorlar hükümetle. Toplu sözleşme eğer enflasyonun altında kalır ise toplu sözleşme kadar alıyor ama enflasyon yüksek çıkarsa aradaki farkı da zam olarak alıyorlar. Buradaki kritik eşik yüzde 7 2. dönem için belirtilen. Şu anda gerçekleşen enflasyon, 11 ilk dönem için vermişlerdi, şu anda gerçekleşen enflasyon 14 olduğu için toplamda şu anda 10.51 civarında memurlar ilk 4 ayda hak ettiler, memur ve memur emeklileri. Şu andaki gerçekleşen 2 son ay da gerçekleştikten sonra memurlar da şu anlaşılıyor, toplu sözleşme enflasyonun altında kalacağı için bir enflasyon farkı alacaklar. Çünkü onlara ikinci dönem yani Temmuz ayında %7 zam verilecek toplu sözleşmeye göre. Bunu bir hayli aşacak. Aşağı yukarı iki katından fazla aşacağı için muhtemeldir ki 14-15 bandını aşarak bir zam alacaklarını söyleyebiliriz şimdiden" şeklinde konuştu.

