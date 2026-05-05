Emekliye yüzde 20 zam! SGK Uzmanı Göktaş'tan heyecanlandıran tahmin

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.05.2026
saat ikonu 10:37
|
GÜNCELLEME:
05.05.2026
saat ikonu 10:37
emekli maaşı zammı

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Nisan ayı enflasyonu 4,18 olurken emeklinin 4 aylık enflasyon farkı 14,64, memur ve memur emeklisinin ise 10,51 oldu. Temmuz zammının kesinleşmesi için mayıs ve haziran ayı enflasyon rakamları bekleniyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Göktaş, katıldığı bir programda emekli, memur ve memur emeklisinin maaş zammı için beklentileri paylaştı.

SGK Uzmanı Murat Göktaş

SGK Uzmanı Murat Göktaş "SSK Bağkur emeklileri 6 ayda bir gerçekleşen enflasyon oranında zam alıyor. Yani bu önümüzdeki Temmuz'da Ocakla Temmuz arasında gerçekleşen enflasyon kadar alıyorlar. Memur ve memur emeklileri için durum biraz farklı" dedi.
 

Memur ve memur emeklileri

Göktaş, "Memur ve memur emeklileri önce bir toplu sözleşme yapıyorlar hükümetle. Toplu sözleşme eğer enflasyonun altında kalır ise toplu sözleşme kadar alıyor ama enflasyon yüksek çıkarsa aradaki farkı da zam olarak alıyorlar. Buradaki kritik eşik yüzde 7 2. dönem için belirtilen. Şu anda gerçekleşen enflasyon, 11 ilk dönem için vermişlerdi, şu anda gerçekleşen enflasyon 14 olduğu için toplamda şu anda 10.51 civarında memurlar ilk 4 ayda hak ettiler, memur ve memur emeklileri. Şu andaki gerçekleşen 2 son ay da gerçekleştikten sonra memurlar da şu anlaşılıyor, toplu sözleşme enflasyonun altında kalacağı için bir enflasyon farkı alacaklar. Çünkü onlara ikinci dönem yani Temmuz ayında %7 zam verilecek toplu sözleşmeye göre. Bunu bir hayli aşacak. Aşağı yukarı iki katından fazla aşacağı için muhtemeldir ki 14-15 bandını aşarak bir zam alacaklarını söyleyebiliriz şimdiden" şeklinde konuştu.
 

enerji hem de tedarik zincirindeki aksamalar

Bu rakamların değişe ihtimali hakkında değerlendirmede bulunan Göktaş, "Neticede durağan da olsa bir savaş devam ediyor. Hem enerji hem de tedarik zincirindeki aksamalar nedeniyle bütün ürünlere yansıyor. Yani tedarik zinciri enerji bütün üretim alanlarını etkilediği için, dolayısıyla tedarik zinciri de beraberinde olduğu için, sadece enflasyon Türkiye'deki iç yapı ve ekonomik duruma bağlı değil, dünya piyasalarına da bağlı olduğu için. Çünkü enflasyon aşağı yukarı 2'nin altına düşmüştü geçen aylarda. Birden 4.18'e çıktı" dedi.

 

YÜZDE 20 ZAM ALACAKLAR

Bu savaşın seyrinin de enflasyonu belirleyeceğini belirten Göktaş, "Benim kişisel tahminim en kötü ihtimal SSK Bağ-Kur emeklileri şu anda 14.64 hak ettiler ilk 4 aya baktığımız zaman, 2 ay daha enflasyon gelecek, savaş durağan bile devam etse veya sona erse bile muhtemeldir ki 2 aylık enflasyon daha eklendiği zaman 19-20 bandında bir zam alacaklar. Memur ve memur emeklileri de şu anda 10.51 civarında hak ettiler. Onlar da 15-16 bandında muhtemelen Temmuz ayında bir zam alacaklarını söyleyebiliriz" dedi.
 

SSK ve Bağ-Kur emeklileri

Göktaş, "Zaman zaman hesaplama sistemi farklı olması nedeniyle bazen SSK ve Bağ-Kur emeklileri daha yüksek alıyor, bazen de memur memur emeklileri. Geçen Ocak ayında memur ve memur emeklileri SSK Bağkur emeklilerine göre daha yüksek almışlardı. Çünkü orada toplu sözleşme var. Bazı dönemlerde memurlar iyi bastırdığı için sendikal faaliyetlerle yüksek oranda zam alan bir toplu sözleşme yapabiliyorlar. Bu durumlarda bazen enflasyonun üzerinde kaldığı için memur ve memur emeklileri daha yüksek almışlardı" diyerek farkın sebebine dikkat çekti.
 

toplu sözleşme

"Ama bu dönem 2. Temmuz ayında toplu sözleşmede %7 verileceği için aradaki enflasyon eklenecek, 11'in üzerinde kalan enflasyon, muhtemeldir ki bu dönem SSK Bağkur emeklileri daha yüksek zam alacak. Ama bu çok eleştiri konusu olmaya başladığı için muhtemelen önümüzdeki dönem de hükümetin de bununla ilgili bir çalışma olduğuna ilişkin çeşitli haberler var" diyen uzman isim bu emeklilerin tamamını hem memur hem SSK hem Bağkur emeklilerinin aynı zam oranına birleştirilmesine ilişkin bir düşünce olduğundan bahsetti.
 

memur emeklileri

Göktaş, "Memurlar ayrı bir yönetime tabi olabilir ama memur emeklilerin de muhtemelen SSK Bağkur emeklilerle zam oranlarını eşitleyecekler gibi geliyor. Çünkü bununla ilgili sürekli dönemsel fark oluyor. Bazen SSK altta kaldığı için SSK'lılar neden memur emeklisi yüksek alıyor diyor veya bu dönem muhtemelen memur emeklileri daha altında kalacak SSK'ya Bağkur'a göre oran olarak, bu defa da memur emeklileri dert yanacakları için süreç içerisinde muhtemelen bu zamlar eşitlenecek diye söyleyebilirim" dedi.

TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI

Göktaş, "İlk dönem ocakla temmuz arasında %11 almışlardı memurlar. Dolayısıyla enflasyon %11'in üzerinde çıkarsa temmuz itibarıyla, hem %7'yi alacaklar hem ilk dönem olan 11'den fazla çıktığı için enflasyon aradaki makası alacaklar. Diyelim enflasyon 15 çıktıysa ilk dönem 11 aldıkları için o 4 puanlık bir alacakları çıkıyor. Üzerine de 7 puan eklediğiniz zaman şu anda 11 puan civarında. Muhtemelen 15-16'ya kadar da çıkacak diye söyleyebiliriz" şeklinde konuştu.
 

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI

Yaklaşık 3,5 milyona yakın en düşük emekli aylığı alan emekli olduğunu vurgulayan Göktaş, "Bunlara aynı oranda zam yapılıp yapılmayacağı her dönem tartışılıyor."

Bağkur ve SSK emeklerine zam

"Tabii burada yasal bir zorunluluk yok. Şu anda kanun gereği son 6 ayda gerçekleşen enflasyon oranında Bağkur ve SSK emeklerine zam yapmak yasal zorunluluk. Ancak en düşük emekli aylığını bu oranda arttırmaya ilişkin yasal bir zorunluluk olmadığı için bu biraz hükümetin tasarrufuna kalmış" dedi.
 

en düşük emekli aylığı

"Geçen dönem artırıldı ama mesela ikramiyeler arttırılmamıştı bu dönem. Göreceğiz, önümüzdeki süreç içerisinde son birkaç dönemdir en düşük emekli aylığı da SSK Bağkur zammı oranında artırılıyor ama bununla ilgili mutlaka yasal bir düzenleme yapılması gerekiyor."

SSK ve Bağkur emeklileri

"Eğer yasal düzenleme yapılmaz ise bazı SSK ve Bağkur emeklileri kök aylıklarından dolayı zam almamış sayılacaklar. Burada biraz hükümetin tasarrufunun ön planda olduğunu söyleyebiliriz" dedi.
 

