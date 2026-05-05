Temmuz zammı refah payı ile ne kadar olacak? Murat Bal net rakam verdi

Milyonlarca emeklinin gözü Temmuz ayına çevrildi. Nisan ayı enflasyonuyla birlikte 4 aylık zam oranı netleşirken, Sosyal Güvenlik Müşaviri Murat Bal’dan kritik hesaplama geldi. Peki, kim ne kadar alacak? İşte SSK ve Bağ-Kur emeklisi için merak edilen rakamlar..
Sosyal Güvenlik Müşaviri Murat Bal, katıldığı bir programda Temmuz ayında yapılacak zam oranının henüz netleşmediğini ancak mevcut veriler üzerinden önemli ipuçlarının oluştuğunu söyledi.
Bal, Nisan ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 4 aylık zam oranının kesinleştiğini belirterek, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için %14,64’lük artışın “cepte” olduğunu ifade etti. Memur emeklileri için ise bu oranın %10,49 seviyesinde olduğunu dile getirdi. Mayıs ve Haziran ayı enflasyon verilerinin eklenmesiyle Temmuz zammının netleşeceğini vurgulayan Bal, mevcut tabloya göre toplam artışın %17–18 bandında gerçekleşmesini beklediğini söyledi.
4 aylık kesinleşen oranlara göre örnek maaş artışları da ortaya çıktı. Buna göre:
21 bin TL maaş alan bir emekli yaklaşık 24 bin 74 TL,
22 bin TL alan 25 bin 221 TL,
23 bin TL alan ise 26 bin 367 TL seviyesine yükselecek.
Bal, yapılan zamların emeklilerin yaşam koşullarını iyileştirmekte yetersiz kaldığını belirterek, artan hayat pahalılığına dikkat çekti. Açlık sınırının 33–34 bin TL seviyelerine ulaştığını hatırlatan Bal, 20 bin TL civarındaki en düşük emekli maaşının temel ihtiyaçları karşılamakta zorlandığını söyledi.
Emekliler arasında ek zam beklentisinin yüksek olduğunu ancak mevcut ekonomik program çerçevesinde bunun zor göründüğünü belirten Bal, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde ikramiyelerde de artış beklemediğini söyledi. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 4 bin TL ödeme yapılmasının öngörüldüğünü hatırlattı.
Bal, son açıklanan %4,18’lik aylık enflasyonun beklentilerin üzerinde geldiğini belirterek, özellikle ulaştırma sektöründeki artışların etkili olduğunu ifade etti. Jeopolitik gelişmeler ve enerji fiyatlarının Türkiye’de enflasyonu yukarı yönlü etkileyebileceğini dile getiren Bal, Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon beklentisini revize edebileceğini öngördü.
Türkiye’de toplam 17,5 milyon emekli maaşı ödendiğini belirten Bal, bunun yaklaşık 12,5 milyonunun doğrudan emeklilerden oluştuğunu söyledi. Emekli sayısının sıkça eleştirildiğini ancak Avrupa ile kıyaslandığında durumun abartıldığı kadar yüksek olmadığını ifade etti.
Bal, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun uzun yıllar sonra ilk kez gelir-gider dengesini sağladığını belirterek, bunun emekliler lehine kullanılabilecek bir fırsat olduğunu dile getirdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in daha önce dile getirdiği prim gününe göre maaş farklılaştırılması çalışmasına da değinen Bal, 3.600 gün ile 9.000 gün prim ödeyenlerin aynı maaşı almasının adaletsiz olduğunu söyledi. Bu konuda henüz somut bir adım atılmadığını belirtti.
Staj ve çıraklık sigortası mağdurlarına ilişkin de konuşan Bal, şu an için yeni bir gelişme olmadığını ancak konunun siyasetin gündeminde kalmaya devam ettiğini söyledi. Devlet Bahçeli’nin konuya destek vermesinin önemli olduğunu vurguladı.
Bal ayrıca, 10 Mayıs’ta Ankara Ulus Meydanı’nda yapılacak basın açıklamasına çağrıda bulundu.