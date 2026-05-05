Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.

Temmuz zammı refah payı ile ne kadar olacak? Murat Bal net rakam verdi

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.05.2026
saat ikonu 09:44
|
GÜNCELLEME:
05.05.2026
saat ikonu 09:44
1
emekli temmuz zammı

Milyonlarca emeklinin gözü Temmuz ayına çevrildi. Nisan ayı enflasyonuyla birlikte 4 aylık zam oranı netleşirken, Sosyal Güvenlik Müşaviri Murat Bal’dan kritik hesaplama geldi. Peki, kim ne kadar alacak? İşte SSK ve Bağ-Kur emeklisi için merak edilen rakamlar..

2
Temmuz ayında yapılacak zam oranı

Sosyal Güvenlik Müşaviri Murat Bal, katıldığı bir programda Temmuz ayında yapılacak zam oranının henüz netleşmediğini ancak mevcut veriler üzerinden önemli ipuçlarının oluştuğunu söyledi.
 

3
YÜZDE 18 ZAM TAHMİNİ

YÜZDE 18 ZAM TAHMİNİ

Bal, Nisan ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 4 aylık zam oranının kesinleştiğini belirterek, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için %14,64’lük artışın “cepte” olduğunu ifade etti. Memur emeklileri için ise bu oranın %10,49 seviyesinde olduğunu dile getirdi. Mayıs ve Haziran ayı enflasyon verilerinin eklenmesiyle Temmuz zammının netleşeceğini vurgulayan Bal, mevcut tabloya göre toplam artışın %17–18 bandında gerçekleşmesini beklediğini söyledi.
 

4
4 aylık kesinleşen oranlara göre örnek maaş artışları

MAAŞ ARTIŞI HESAPLARI NETLEŞMEYE BAŞLADI

4 aylık kesinleşen oranlara göre örnek maaş artışları da ortaya çıktı. Buna göre:

21 bin TL maaş alan bir emekli yaklaşık 24 bin 74 TL,
22 bin TL alan 25 bin 221 TL,
23 bin TL alan ise 26 bin 367 TL seviyesine yükselecek.
 

5
en düşük emekli maaşı

Bal, yapılan zamların emeklilerin yaşam koşullarını iyileştirmekte yetersiz kaldığını belirterek, artan hayat pahalılığına dikkat çekti. Açlık sınırının 33–34 bin TL seviyelerine ulaştığını hatırlatan Bal, 20 bin TL civarındaki en düşük emekli maaşının temel ihtiyaçları karşılamakta zorlandığını söyledi.
 

6
BAYRAM İKRAMİYESİ DEĞİŞMEYECEK

BAYRAM İKRAMİYESİ DEĞİŞMEYECEK

Emekliler arasında ek zam beklentisinin yüksek olduğunu ancak mevcut ekonomik program çerçevesinde bunun zor göründüğünü belirten Bal, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde ikramiyelerde de artış beklemediğini söyledi. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 4 bin TL ödeme yapılmasının öngörüldüğünü hatırlattı.
 

7
Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon beklentisi

ENFLASYON BEKLENTİSİ DEĞİŞEBİLİR

Bal, son açıklanan %4,18’lik aylık enflasyonun beklentilerin üzerinde geldiğini belirterek, özellikle ulaştırma sektöründeki artışların etkili olduğunu ifade etti. Jeopolitik gelişmeler ve enerji fiyatlarının Türkiye’de enflasyonu yukarı yönlü etkileyebileceğini dile getiren Bal, Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon beklentisini revize edebileceğini öngördü.
 

8
Emekli sayısı

Türkiye’de toplam 17,5 milyon emekli maaşı ödendiğini belirten Bal, bunun yaklaşık 12,5 milyonunun doğrudan emeklilerden oluştuğunu söyledi. Emekli sayısının sıkça eleştirildiğini ancak Avrupa ile kıyaslandığında durumun abartıldığı kadar yüksek olmadığını ifade etti.
 

9
Sosyal Güvenlik Kurumu

Bal, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun uzun yıllar sonra ilk kez gelir-gider dengesini sağladığını belirterek, bunun emekliler lehine kullanılabilecek bir fırsat olduğunu dile getirdi.

10
MAAŞ SİSTEMİ DEĞİŞECEK Mİ?

MAAŞ SİSTEMİ DEĞİŞECEK Mİ?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in daha önce dile getirdiği prim gününe göre maaş farklılaştırılması çalışmasına da değinen Bal, 3.600 gün ile 9.000 gün prim ödeyenlerin aynı maaşı almasının adaletsiz olduğunu söyledi. Bu konuda henüz somut bir adım atılmadığını belirtti.
 

11
STAJ VE ÇIRAKLIK MAĞDURLARI GÜNDEMDE

STAJ VE ÇIRAKLIK MAĞDURLARI GÜNDEMDE

Staj ve çıraklık sigortası mağdurlarına ilişkin de konuşan Bal, şu an için yeni bir gelişme olmadığını ancak konunun siyasetin gündeminde kalmaya devam ettiğini söyledi. Devlet Bahçeli’nin konuya destek vermesinin önemli olduğunu vurguladı.

12
basın açıklaması

Bal ayrıca, 10 Mayıs’ta Ankara Ulus Meydanı’nda yapılacak basın açıklamasına çağrıda bulundu.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.