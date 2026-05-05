SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı. Yerli ve milli ürünlerin vitrine çıktığı dev organizasyonu Tgrthaber.com olarak yerinden takip ediyoruz. Fuarın en çok dikkat çeken stantlarından birine sahip olan Altınay Savunma, Milli Muharip Uçak KAAN ve HÜRJET için geliştirdiği kritik sistemlerden, denizaltı bataryalarına kadar uzanan ileri teknolojilerini tanıttı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ SAHA EXPO 2026 başladı: Savunmanın devleri bir arada! Yeni ürünler vitrine çıkıyor SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda Altınay Savunma, Milli Muharip Uçak KAAN ve HÜRJET için geliştirdiği kritik sistemlerden denizaltı bataryalarına kadar ileri teknolojilerini tanıttı ve gelecek hedeflerini paylaştı. Altınay Savunma, 2025'i %36 büyüme ve 80 milyon dolar konsolide ciro ile kapattı; 200 milyon dolar backlog'a sahip. Önümüzdeki 5 yıl içinde backlog'u 750 milyon dolara ve ciroyu 200 milyon doların üzerine çıkarmayı hedefliyor. Doğrudan ihracatları %7 seviyesinde iken, dolaylı ihracatla toplam %20 paya sahip. TUSAŞ ile ortaklığı olan TAAC Havacılık, milli platformlar için iniş takımları, uçuş kontrol ve havacılık test sistemleri geliştiriyor. SAHA Expo'da ilk kez sergilenen, denizaltı sistemlerinde kullanılabilen lityum temelli batarya sistemleri tanıtıldı. İnsansız keşif aracı İKA robot, mayın tarlalarının keşif ve temizleme faaliyetlerinde kullanılmak üzere tanıtıldı.

Türk savunma sanayiinin dışa bağımlılığını bitirme noktasında kritik rol oynayan Altınay Savunma, SAHA 2026'da adeta gövde gösterisi yaptı. Tgrthaber.com'dan Zeynep Gizem Er'e konuşan şirket yetkilileri, finansal hedeflerden ihracat stratejilerine, seri üretim yatırımlarından havacılık test sistemlerine kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

YENİ HEDEF: 200 MİLYON DOLARIN ÜZERİNDE CİRO

2025 yılını yüzde 36'lık büyümeyle ve 80 milyon dolar konsolide ciro ile kapattıklarını belirten Altınay Savunma Genel Müdür Yardımcısı Barış Cesar, şirketin "Ar-Ge'den seri üretime geçiş" dönemini yaşadığını vurguladı. Mevcut durumda 200 milyon dolarlık backlog'a sahip olduklarını ifade eden yetkili, önümüzdeki 5 yıl için büyük bir hedef koyduklarını açıkladı:

"Önümüzdeki 5 yıl içinde backlog'umuzu 750 milyon dolara, ciromuzu da 200 milyon doların üzerine çıkarmayı hedefliyoruz."

Barış Cesar, sözlerine şöyle devam etti:

"Biz Altınay Savunma olarak 2025 yılını; büyüdüğümüz, oldukça ürün gamımızı geliştirdiğimiz, birçok içeriğe yeni proje aldığımız bir yıl olarak konumlandırdık. Birçok standımızda farklı ürünlerimiz ve teknolojik çözümlerimiz mevcut. Yaklaşık %36'lık büyümeyle, 80 milyon dolar konsolide ciroyla kapattık 2025 yılını. Aynı şekilde şu anda takip ettiğimiz proje sayısı da 90'a çıktı. Yaklaşık 300 milyon dolarlık proje tamamlamışlığımız var. Şu an backlog'umuz (birikmiş sipariş) 200 milyon dolar civarında. Bu bize önümüzdeki 2-3 yıl için aslında gelir görünürlüğü sağlıyor."

"Önümüzdeki yıllarda da tabii ki yaşadığımız bir dönüşüm süreci var. Ar-Ge'den sonra kendi geliştirdiğimiz ürünlerin seri üretim fazına geçme aşamasındayız. Dilovası'nda birçok 30 milyon dolarlık kendi kaynağımızla, öz kaynağımızla yaptığımız yatırım mevcut. Parselizasyon çalışmaları sonrası 2027 başında da Ankara HUB'taki üretim tesisimizi devreye alacağız. Benzer şekilde test ve kalite konusunda yaptığımız yatırımlar mevcut."

"Önümüzdeki 5 yıl içinde backlog'umuzu 750 milyon dolara, ciromuzu da 200 milyon doların üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Aslında bu bir yolculuk. Uzun vadeli hedeflerimizde yurt içindeki proje sayımızı artırmak kadar, ihracat tarafında da, yurt dışı sözleşme tarafında da birçok yeni projeyi almak mevcut. Bu konuda çok ciddi efor harcıyoruz. SAHA Expo da bunlar için önemli bir zemin oluşturuyor."

"DOĞRUDAN İHRACAT YÜZDE 7 SEVİYESİNDE"

"Bizim doğrudan ihracatımız %7 civarında. Fakat yurt içinde yüklenici firmalara yaptığımız satışların ihraç olmasıyla birlikte, dolaylı ihracatımızla toplam %20'lik bir paya sahip. Avrupa'da veya Amerika'da, NATO ülkelerinin satış yapabildiği her ülkeye satış yapma potansiyelimiz var. Bu konuda hem girişimlerimiz var, birçok danışman firmayla çalışıyoruz. Yurt dışındaki belli firmalarla uzun vadeli birliktelikler için girişimlerimiz mevcut. Doğrudan yurt dışında üretmek, bir firma satın alıp onun üzerinden bir distribütörlük anlaşması yapmak, üretimi burada yapıp doğrudan ihracat yapmak gibi aslında birçok farklı kombinasyonla yurt dışında görünür olma hedefimiz var."

"Önümüzdeki dönemde Avrupa'da çok geniş bir coğrafya fakat içinde bulunduğumuz konjonktürün etkisiyle devletlerin veya özel savunma sanayi firmalarının çok ciddi fonlar ayırdıklarını görüyoruz. Bu çok önemli fırsatlar oluşturuyor. Bizim de dost ve müttefik ülkeler olarak tanımlayabildiğimiz her ülkeye satış yapma hedefimiz mevcut. Bununla alakalı da önümüzdeki yıllarda doğrudan ihracatımızın, toplam ciromuzun %20'si üzerinde olmasını hedefliyoruz."

KAAN'IN GÜVENCESİ: "DEMİR KUŞ" (IRON BIRD)

"TUSAŞ'la birlikte Altınay Savunma'nın %50-50 ortak olduğu iştirakimiz. Burada milli platformların iniş takımlarını, manifoldları, eyleyicilerini geliştiriyoruz ve üretiyoruz. Aynı zamanda test sistemlerini de geliştiriyoruz. Şu görmüş olduğunuz sistem, milli muharip uçağımız KAAN'ın "Demir Kuş" dediğimiz test sistemi. Böylelikle uçak henüz havalanmadan yerde elektromekanik, hidrolik, pnömatik sistemlerinin testlerini yapabiliyor. Her türlü simülasyonu gerçekleştirebiliyor. Böylelikle uçakla ilgili veya pilotla ilgili herhangi bir risk almadan testlerini sağlıklı bir şekilde yapabiliyor durumdayız."

UÇAKLARIN TESTİ İÇİN KRİTİK TEKNOLOJİLER GELİŞTİRİLİYOR

"Aynı şekilde yerde hem bunun eğitimini veriyoruz hem de belirttiğiniz şekilde yerde biz uçağın tüm sistemlerini tekrar... Bir yere çok geniş, bir uçak büyüklüğünde, ciddi anlamda geniş bir alanda, o yüzden fiziki olarak burada sergileyemiyoruz. Gerçekleştirip yerde ve tüm sistemlerin simülasyonunu en başından sonuna, uçtan uca gerçekleştiriyor noktasındayız. Bu da bize hem uçaklarımızın güvenliğini hem pilotlarımızın güvenliğini sağlıyor."

"Aynı şekilde KAAN'la başlayan, HÜRJET, HÜRKUŞ'la başlayan, ANKA ile başlayan... Daha doğrusu bir talep geldiğinde, uçağın savunma sanayinde yer alan bir yapının her türlü testini yapabilecek teknolojiyi biz geliştirdik. Seri üretimine geçmek biraz daha farklı, hani burada talep gelmesi lazım. Ama çok ciddi bir ihtiyacı Altınay bünyesinde, TAAC Havacılık şirketimizde gerçekleştirmiş olduk."

"Seri üretim için Iron Bird'de dediğim gibi ihtiyaca yönelik aslında biraz daha terzi işi bir sistem. Fakat seri üretimde az önce gösterdiğim batarya sistemi, bunun dışında hareket kontrol sistemlerimizde biz seri üretime geçtik. Biraz daha açmak gerekirse; örneğin TAAC Havacılık'ta biz iniş takımlarını geliştiriyoruz ve üretiyoruz. Ve çok ciddi anlamda sektörümüzün de şu anda seri üretime geçtiği yıllarda, işte 2026-2027 seri üretime geçtiği noktada, biz de bunun hazırlığını yapıyoruz. Dilovası'nda şu anda Avrupa'dan çok zahmetlerle getirdiğimiz 5 eksenli CNC tezgahlarımız, iniş takımı işleme tezgahlarımız mevcut. Bunların hepsi seri üretime hazırlık."

"Biraz diğer sektörlerden farklılığı; örneğin bir uçağın 100 adet, 200 adet üretirsiniz ve bunların hepsinin, daha yeni bir paket sipariş geldiği zaman konfigürasyonu değiştirmeniz gerekir. O yüzden hep içinde bir mutlaka seri üretimin yanında bir geliştirme fazı da mevcut oluyor. Biz bunlara başladık. Belli ürünlerde başlandı, prototip aşamasını geçti. Belli ürünlerde prototip aşamasında. İniş takımı, bu seri üretime örnek verebileceğimiz bir ürünümüz. Onun dışında eyleyiciler, milli tankımız ALTAY'ın eyleyicileri, mast sistemleri, bunların hepsi bizim seri üretim diyebileceğimiz örneklerimiz."

LİTYUM TABANLI DENİZALTI BATARYASI VE ERU SİSTEMİ

"İlk defa SAHA Expo'da sergilediğimiz lityum temelli batarya sistemlerimiz mevcut. Denizaltı sistemlerde kullanılabilen, modüler olan ve Türkiye'de sadece lityum temelli tek bir örneği olan, kendi geliştirdiğimiz, kendi ürünümüz olan enerji sistemleri tarafında da birçok yeni girişimimiz mevcut. Biz geliştirdik. Aslında Altınay Savunma, Altınay Teknoloji Grubu'nun bir firması. Teknoloji grubunda sivil taraftaki bataryalara yönelik olarak daha önceden yaptığımız geliştirmeleri biz savunma tarafına uyarladık. Önümüzdeki dönemde bununla ilgili seri üretime geçme hedefimiz var. Ciddi siparişler aldık, bunları KAP'ta da duyurduk. Enerji sistemleri bizim önemli bir alanımız."

TAAC, YURT DIŞI BAĞIMLILIĞINI ORTADAN KALDIRIYOR

TAAC Genel Müdürü Murat Koç, SAHA İstanbul'un dünyada savunma sanayisindeki en önemli, en gözde platformlardan birisi haline geldiğini belirtti. Kendilerinin de fuara uzun yıllardır katıldıklarını bildiren Koç, şu bilgileri paylaştı:

"Şirketimiz TAAC Havacılık Teknolojileri, aslında TUSAŞ ve Altınay ortak şirketi. %50-50 ortaklıkla kurulmuş bir şirket. Ve ortaya da çıkış amacımız esasında milli platformlarımızın ihtiyaç duyduğu kritik teknolojilerin geliştirilmesi. Böylece yurt dışı bağımlılığına, ihraç lisanslarına bağımlı kalmadan en üst teknolojiye hakim olabilmek."

"Bu kapsamda üç temel ürün grubunda faaliyetlerimizi gösteriyoruz. Bunlar iniş takımları, uçuş kontrol sistemleri ve havacılık test sistemleri şeklinde. Burada da aslında bu ürünlerimizi ve kabiliyetlerimizi gösteriyoruz. Yatırım ve büyüme konusu ile ilgili olarak baktığınız zaman, aslında bizim için yatırım sadece bir tezgah alımı, bir tesis açılmasından öte aslında teknolojik birikimi artırabilmek, kabiliyetlerimizi genişletmek, mühendislik havuzumuzu genişletmek şeklinde. Bugün 280'in üzerinde çalışanı olan, çok sayıda mühendis istihdam eden önemli bir mühendislik yapısı var. Bir kere en büyük yatırımımız insana yaptığımız yatırım. Çok iyi bir mühendislik jenerasyonunu, dünyanın en ileri teknolojilerini geliştirmek üzere şirketimizde istihdam ediyoruz."

"Bunun yanı sıra geliştirilen platformlar artık seri üretim aşamasına yavaş yavaş geçmeye başladı. Kalifikasyon süreçleri tamamlandı. İhracat projeleri devam ediyor, örneğin HÜRJET'imizin İspanya ihracatı gibi durumlar söz konusu. Tabii bu da bizim kapasite artışımızı tetikleyecek bir konu. Böylece ihtiyaç duyulan ürünlerin üretim takvimlerine uygun şekilde hayata geçirilebilmesi için gerekli tesis ve altyapı yatırımlarına yönelik olarak da ciddi çalışmalarımız söz konusu."

"Malumunuz uzun yıllar bu uçaklar aslında hizmette kalıyorlar. Bugün F-4'ler bile hala uçuyor. F-16'lar 1970'li yılların ürünleri olmasına rağmen yenilenerek ve revize edilerek hayatına devam ediyor. Aynı şekilde bizim milli platformlarımız da, HÜRJET gibi, Milli Muharip Uçak gibi milli platformlarımız da önümüzdeki yıllarda, önümüzdeki 10 yıllarda bu değişikliklere uğrayarak devam edecek. Ve bu test sistemleri bu değişiklikleri yerde güvenli bir şekilde yapabilmemizi, nasıl davranacağını gösterecek bizlere."

"TAAC Havacılık Teknolojileri olarak hem Milli Muharip Uçağımızın hem de HÜRJET'in iniş takımlarından sorumluyuz. Bu iniş takımlarının yerli ve milli olarak geliştirilmesi, kalifiye edilmesi, üretilmesi, sisteme entegre edilmesi ve daha sonra bakım, onarım, entegre lojistik destek hizmetlerinin sağlanması gibi tüm faaliyetlerden sorumlu bir şirketiz."

"Bu aslında çok büyük bir kazanım. Çünkü iniş takımları uçağın en kritik alt sistemlerinden birisi. Uçağın hem yerde iniş yapabilmesi, manevra yapabilmesi hem güvenli bir şekilde bunu başarabilmesi için çok önemli bir konu ve dünyada da çok az firmada aslında bu kabiliyet var. Uçtan uca tüm tasarım, analiz, simülasyon, doğrulama, test süreçlerini yapacak çok güçlü bir mühendislik kadromuz var. Bu sayede de şu an HÜRJET'imiz bizim iniş takımlarımızla uçuyor. Milli Muharip Uçağımız ilk uçuşunu yaptı, şimdi inşallah önümüzdeki ay içerisinde veya en kısa sürede uçağın takvimine bağlı olarak yine TAAC'ın geliştirdiği iniş takımlarıyla bu görevlerini yerine getiriyor olacaktır."

İNSANSIZ KEŞİF ARACI: İKA ROBOT

SAHA 2026'da öne çıkan ürünlerden biri de insansız keşif aracı olarak tanıtılan İKA robot oldu. Otonom sistemle çalışan robot, mayın tarlalarının keşif ve temizleme faaliyeti süreçlerinde aktif olarak kullanılıyor.

Tarlaların yerinin keşfedilmesi, işaretlenmesi ve bunun otonom sistemde harita üzerinde görsel ve ses kaydı olarak haritalandırılarak aktarılmasını sağlayan robotun üzerinde Ar-Ge çalışmaları devam ediyor.