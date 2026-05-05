TUSAŞ ve GE Aerospace, HÜRJET F404 motorları için anlaşma imzaladıı

TUSAŞ ve GE Aerospace, HÜRJET eğitim uçaklarına güç verecek F404 motorlarının tedariki için resmi bir anlaşmaya vardı. Yapılan iş birliğiyle birlikte HÜRJET'in küresel pazardaki rekabet gücünün ve operasyonel esnekliğinin artırılması hedefleniyor.

GİRİŞ:
05.05.2026
saat ikonu 13:22
|
GÜNCELLEME:
05.05.2026
saat ikonu 13:22

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii () ile GE Aerospace, jet eğitim uçağının geleceğini şekillendirecek stratejik bir adım attı. İki şirket arasında sağlanan mutabakatla birlikte, HÜRJET jet eğitim uçağının kalbini güvenilir itki sistemlerinden biri olan F404 motorları oluşturacak.

HABERİN ÖZETİ

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ile GE Aerospace, HÜRJET jet eğitim uçağının itki sistemi için F404 motorlarının kullanılacağına dair stratejik bir mutabakat anlaşması imzaladı.
Anlaşma ile HÜRJET jet eğitim uçağının kalbini GE Aerospace'in F404 motorları oluşturacak.
Bu anlaşma, HÜRJET platformu için programın etki alanını genişletme ve gelecekteki varyantlarını geliştirme sürecinde teknik ve operasyonel desteğin devamlılığını güvence altına alıyor.
HÜRJET, dünya çapında ileri seviye eğitim ve muharip uçaklarında yaygın olarak kullanılan GE Aerospace F404 motorundan güç alacak.
GE Aerospace ve TUSAŞ arasındaki yaklaşık 40 yıllık stratejik ortaklık, F110 motorları ile güçlendirilen KAAN ve F404 motorları ile güçlendirilen HÜRJET'i de kapsıyor.
2024 Farnborough Airshow ve 2025 IDEF'te imzalanan iki anlaşma, sözleşmenin imzalanmasına doğrudan katkı sağladı.
HÜRJET platformu için önemli bir dönüm noktasını temsil eden anlaşma, programın etki alanını genişletme ve gelecekteki varyantlarını geliştirme sürecinde teknik ve operasyonel desteğin devamlılığını güvence altına alırken, GE Aerospace'in gelişmiş askeri hava aracı programları için güvenilir bir itki sistemi ortağı olma rolünü güçlendiriyor.

FARNBOROUGH VE IDEF GÖRÜŞMELERİ MEYVESİNİ VERDİ

GE Aerospace'ten yapılan açıklamada değerlendirmesine yer verilen TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, "HÜRJET Jet Eğitim Uçağı, TUSAŞ'ın havacılık ve savunma kabiliyetleri açısından ileriye dönük önemli bir eşiği temsil ederken, bu anlaşma da program açısından kritik bir dönüm noktası niteliği taşımaktadır. GE Aerospace ile uzun yıllara dayanan işbirliğimiz, HÜRJET'in modern, güvenilir ve küresel ölçekte rekabetçi bir eğitim platformu olarak başarısını destekleyen kritik itki kabiliyetlerini sağlamaya devam etmektedir. Bu anlaşma, vizyonumuzu ve endüstriyel yetkinliklerimizi daha da pekiştirmektedir." ifadesini kullandı.

Anlaşmanın stratejik önemine vurgu yapan GE Aerospace Savunma ve Sistemler Küresel Satış ve İş Geliştirme Başkan Yardımcısı Rita Flaherty de "TUSAŞ'ın gelişmiş askeri hava araçları için bir itki sistemi ortağı olarak GE Aerospace'e duyduğu güvenden ve HÜRJET programının kazandığı giderek artan ivmeden onur duyuyoruz. HÜRJET küresel sahnede yerini alırken TUSAŞ'ı desteklemekten ve Türkiye'nin savunma ve havacılık ekosisteminde kilit bir aktör olarak süregelen yükselişine katkıda bulunmaktan gurur duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

HÜRJET, dünya çapında ileri seviye eğitim ve muharip uçaklarında yaygın olarak kullanılan, muharebe şartlarında kendini kanıtlamış ve son derece yüksek güvenilirliğe sahip bir platform olan GE Aerospace F404 motorundan güç alıyor.

Uçak, gelişmiş aviyonikler, yüksek performans ve yeni nesil çözümler arayan hava kuvvetleri için operasyonel esneklik sunarak modern eğitim görevi gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlandı.

F404 motorlu uçakların 16 ulusun envanterinde bulunması ve halihazırda sipariş durumunda olması, bu turbofan motorunun kendi sınıfındaki çok yönlü motorlardan biri olarak konumunu ve dünya genelinde hava kuvvetleri uygulamaları için rüştünü ispatlamış bir tercih olduğunu yansıtıyor.

1985 yılında GE Aerospace ve TUSAŞ arasında kurulan bir ortak girişim şirketi olan TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI), bölgenin en başarılı havacılık ortaklıklarından biri olarak öne çıkıyor. Bu güçlü temelin üzerine inşa edilen süreçte TUSAŞ, HÜRJET'in sektörde rekabetçi, ileri seviye jet eğitim uçağı platformuna dönüşmesinde merkezi bir rol oynadı.

2024 Farnborough Airshow ve 2025 IDEF'te imzalanan iki anlaşma, ilerleyen işbirliğinin zeminini hazırlayarak sözleşmenin imzalanmasına doğrudan katkıda bulundu.

GE Aerospace ile TUSAŞ, Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 filosuna güç veren F110 motorlarına kadar uzanan yaklaşık 40 yıllık stratejik bir ortaklığa sahip bulunuyor. Bu güçlü ortaklık, GE Aerospace F110 motorlarıyla güçlendirilen KAAN ve F404 motorlarıyla güçlendirilen HÜRJET dahil olmak üzere birçok havacılık ve savunma programını kapsıyor.

