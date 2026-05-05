2. Lig'de play-off final eşleşmeleri belli oldu! İşte 1. Lig'e çıkan son takımları belirleyecekler maçlar

Nesine 2. Lig'de yükselme play-off 1. tur maçlarının heyecanı sona erdi. Kırmızı Grup'ta Mardin 1969 Spor ve Muşspor adını finale yazdırırken Beyaz Grup'ta ise Elazığspor ile Muğlaspor final bileti alan takımlar oldu. Mardin 1969 Spor-Muşspor ve Elazığspor-Muğlaspor maçlarının kazananları gelecek sezon Trendyol 1. Lig'de mücadele etmeye hak kazanacak.

GİRİŞ:
05.05.2026
saat ikonu 00:48
|
GÜNCELLEME:
05.05.2026
saat ikonu 00:53

Nesine 2. Lig'de normal sezonun ardından yükselme play-off maçlarının heyecanı yaşanıyor. Yükselme play-off 1. turunda rövanş maçlarının sona ermesiyle isimlerini finale yazdıran takımlar da netleşti.

Nesine 2. Lig'de normal sezonun ardından yükselme play-off maçlarının heyecanı yaşanıyor ve finale kalan takımlar belli oldu.
Kırmızı Grup'ta Mardin 1969 Spor, Kahramanmaraş İstiklal Spor'u penaltılarda 6-5 yenerek finale yükseldi.
Kırmızı Grup'ta diğer finalist Muşspor oldu; Aliağa FK'yı penaltılarda 6-5 mağlup etti.
Kırmızı Grup finali 9 Mayıs Cumartesi günü Diyarbakır Stadı'nda saat 17.00'de Mardin 1969 Spor ile Muşspor arasında oynanacak.
Beyaz Grup'ta Elazığspor, Adana 01 FK'yı iki maçta da yenerek finale kaldı.
Beyaz Grup'ta diğer finalist Muğlaspor oldu; Şanlıurfaspor'u deplasmanda 1-0 yendikten sonra evinde 1-1 berabere kalarak finale yükseldi.
Her iki grubun final kazananları gelecek sezon Trendyol 1. Lig'e yükselecek.
KIRMIZI GRUP'TA MARDİN 1969 SPOR İLE MUŞSPOR FİNALDE KARŞILAŞACAK

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta yükselme play-off 1. tur eşleşmesinde Kahramanmaraş İstiklal ile Mardin 1969 Spor karşı karşıya geldi. Kahramanmaraş'ta oynanan ilk maç 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Mardin'de oynanan rövanş mücadelesinde de normal süre ve uzatmalar 0-0'lık eşitlikle sona erince finale yükselen takımı seri penaltı atışları belirledi. Penaltılarda rakibine 6-5 üstünlük kuran Mardin 1969 Spor, yükselme play-off aşamasında adını finale yazdırmayı başardı.

2. Lig Kırmızı Grup'ta bir diğer yükselme play-off 1. tur eşleşmesinde Aliağa FK ile Muşspor kozlarını paylaştı. Eşleşmenin İzmir'de oynanan ilk maçı 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Muş'ta oynanan rövanş mücadelesinin de normal süresi ve uzatmaları 0-0'lık eşitlikle tamamlanınca finale yükselen takımı seri penaltı atışları belirledi. Penaltılarda rakibine 6-5'lik üstünlük kuran Muşspor, yükselme play-off aşamasında finale yükseldi.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'taki Mardin 1969 Spor ile Muşspor arasında oynanacak final müsabakası, 9 Mayıs Cumartesi günü Diyarbakır Stadı'nda yapılacak. Karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak.

BEYAZ GRUP'TA MUĞLASPOR İLE ELAZIĞSPOR FİNALDE KARŞILAŞACAK

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta yükselme play-off 1. tur eşleşmesinde Adana 01 FK ile karşı karşıya geldi. Adana'da oynanan ilk maçta kazanan taraf 4-2'lik skorla Elazığspor oldu. Elazığspor, sahasında oynanan rövanş mücadelesinden de 2-1'lik galibiyetle ayrılarak yükselme play-off aşamasında adını finale yazdırmayı başardı.

2. Lig Beyaz Grup'ta bir diğer yükselme play-off 1. tur eşleşmesinde Şanlıurfaspor ile Muğlaspor kozlarını paylaştı. Deplasmanda oynadığı ilk maçta rakibini 1-0 mağlup etmeyi başaran Muğlaspor, sahasında oynadığı rövanş maçından da 1-1'lik eşitlikle ayrılarak yükselme play-off aşamasında finale yükseldi.

KAZANAN TAKIMLAR 1. LİG'E YÜKSELECEK

2. Lig Kırmızı Grup play-off finalinde oynanacak Mardin 1969 Spor-Muşspor maçının kazananı ile 2. Lig Beyaz Grup play-off finalinde oynanacak Elazığspor-Muğlaspor maçının kazananı, gelecek sezon Trendyol 1. Lig'de mücadele etmeye hak kazanacak.

