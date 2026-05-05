2. Lig'de play-off final eşleşmeleri belli oldu! İşte 1. Lig'e çıkan son takımları belirleyecekler maçlar

Nesine 2. Lig'de normal sezonun ardından yükselme play-off maçlarının heyecanı yaşanıyor. Yükselme play-off 1. turunda rövanş maçlarının sona ermesiyle isimlerini finale yazdıran takımlar da netleşti.
Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta yükselme play-off 1. tur eşleşmesinde Kahramanmaraş İstiklal Spor ile Mardin 1969 Spor karşı karşıya geldi. Kahramanmaraş'ta oynanan ilk maç 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Mardin'de oynanan rövanş mücadelesinde de normal süre ve uzatmalar 0-0'lık eşitlikle sona erince finale yükselen takımı seri penaltı atışları belirledi. Penaltılarda rakibine 6-5 üstünlük kuran Mardin 1969 Spor, yükselme play-off aşamasında adını finale yazdırmayı başardı.
2. Lig Kırmızı Grup'ta bir diğer yükselme play-off 1. tur eşleşmesinde Aliağa FK ile Muşspor kozlarını paylaştı. Eşleşmenin İzmir'de oynanan ilk maçı 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Muş'ta oynanan rövanş mücadelesinin de normal süresi ve uzatmaları 0-0'lık eşitlikle tamamlanınca finale yükselen takımı seri penaltı atışları belirledi. Penaltılarda rakibine 6-5'lik üstünlük kuran Muşspor, yükselme play-off aşamasında finale yükseldi.
Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'taki Mardin 1969 Spor ile Muşspor arasında oynanacak final müsabakası, 9 Mayıs Cumartesi günü Diyarbakır Stadı'nda yapılacak. Karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak.
Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta yükselme play-off 1. tur eşleşmesinde Adana 01 FK ile Elazığspor karşı karşıya geldi. Adana'da oynanan ilk maçta kazanan taraf 4-2'lik skorla Elazığspor oldu. Elazığspor, sahasında oynanan rövanş mücadelesinden de 2-1'lik galibiyetle ayrılarak yükselme play-off aşamasında adını finale yazdırmayı başardı.
2. Lig Beyaz Grup'ta bir diğer yükselme play-off 1. tur eşleşmesinde Şanlıurfaspor ile Muğlaspor kozlarını paylaştı. Deplasmanda oynadığı ilk maçta rakibini 1-0 mağlup etmeyi başaran Muğlaspor, sahasında oynadığı rövanş maçından da 1-1'lik eşitlikle ayrılarak yükselme play-off aşamasında finale yükseldi.
2. Lig Kırmızı Grup play-off finalinde oynanacak Mardin 1969 Spor-Muşspor maçının kazananı ile 2. Lig Beyaz Grup play-off finalinde oynanacak Elazığspor-Muğlaspor maçının kazananı, gelecek sezon Trendyol 1. Lig'de mücadele etmeye hak kazanacak.