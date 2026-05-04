Gençlerbirliği'nde Volkan Demirel dönemi sona erdi! Başkent ekibi ayrılığı resmen duyurdu

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde sıcak bir gelişme yaşandı. Başkent temsilcisinden önemli bir açıklama geldi.
Gençlerbirliği, teknik direktör Volkan Demirel ile yolların ayrıldığını duyurdu. Kırmızı-siyahlılardan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulu kararımız ve kendisiyle yapılan görüşmeler neticesinde Teknik Direktörümüz Volkan Demirel’le yollarımız ayrılmıştır. Sayın Demirel ve teknik ekibine, görev süreleri boyunca kulübümüze sağladıkları katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Daha önce Karagümrük, Hatayspor ve Bodrum FK'yi çalıştıran Volkan Demirel, son olarak yine Gençlerbirliği'nde Ekim - Aralık 2025 tarihlerinde görev almıştı. Demirel, mart ayında Levent Şahin'den boşalan kırmızı-siyahlı ekibin teknik direktörlük görevine getirilmişti.
Gençlerbirliği, topladığı 28 puanla Süper Lig'de 32. haftayı küme düşme potasında 16. sırada noktaladı. Başkent ekibi, ligdeki son maçında deplasmanda Fatih Karagümrük'e 1-0'lık skorla kaybetmişti.