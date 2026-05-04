Gençlerbirliği'nde Volkan Demirel dönemi sona erdi! Başkent ekibi ayrılığı resmen duyurdu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde sıcak bir gelişme yaşandı. Ligde topladığı 28 puanla 32. haftayı küme düşme potasında 16. sırada tamamlayan başkent temsilcisinde teknik direktör Volkan Demirel ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

04.05.2026
saat ikonu 22:37
04.05.2026
saat ikonu 22:37

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, teknik direktör Volkan Demirel ile yollarının ayrıldığını duyurdu.
Gençlerbirliği, teknik direktör Volkan Demirel ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı.
Volkan Demirel, daha önce Karagümrük, Hatayspor ve Bodrum FK'yi çalıştırmıştı.
Demirel, mart ayında Levent Şahin'den boşalan teknik direktörlük görevine getirilmişti.
Gençlerbirliği, 28 puanla 32. haftayı küme düşme potasında 16. sırada tamamladı.
Başkent ekibi, ligdeki son maçında Fatih Karagümrük'e 1-0 mağlup olmuştu.
Gençlerbirliği, ile yolların ayrıldığını duyurdu. Kırmızı-siyahlılardan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulu kararımız ve kendisiyle yapılan görüşmeler neticesinde Teknik Direktörümüz Volkan Demirel’le yollarımız ayrılmıştır. Sayın Demirel ve teknik ekibine, görev süreleri boyunca kulübümüze sağladıkları katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Daha önce Karagümrük, Hatayspor ve Bodrum FK'yi çalıştıran Volkan Demirel, son olarak yine Gençlerbirliği'nde Ekim - Aralık 2025 tarihlerinde görev almıştı. Demirel, mart ayında Levent Şahin'den boşalan kırmızı-siyahlı ekibin teknik direktörlük görevine getirilmişti.

Gençlerbirliği, topladığı 28 puanla Süper Lig'de 32. haftayı küme düşme potasında 16. sırada noktaladı. Başkent ekibi, ligdeki son maçında deplasmanda Fatih Karagümrük'e 1-0'lık skorla kaybetmişti.

