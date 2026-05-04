Spor
Avatar
Editor
 Serhat Yıldız

A Milli Takım’ın Dünya Kupası mesaisi: Riva’dan Miami’ye uzanan hazırlık programı açıklandı!

Ay-Yıldızlılar, 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde vites yükseltiyor. Millilerin Kuzey Makedonya ve Venezuela ile oynayacağı özel maçların yerleri ve saatleri resmiyet kazandı.

2026 FIFA Dünya Kupası için geri sayım sürerken, A Milli Futbol Takımımızın hazırlık takvimi de netleşmeye başladı. Turnuva provası niteliğindeki hazırlık kampında Milliler, hem evinde hem de deplasmanda iki kritik sınav verecek. Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, haziran ayındaki bu önemli durakların adresleri Kadıköy ve Florida olacak.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında haziran ayında Kadıköy ve Florida'da iki hazırlık maçı yapacak.
Milliler, 1 Haziran Pazartesi günü İstanbul'da Kuzey Makedonya ile Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde karşılaşacak.
Ardından, Dünya Kupası atmosferine uyum sağlamak amacıyla ABD'ye gidecek olan Ay-Yıldızlı ekip, Florida'da Venezuela ile oynayacak.
Venezuela ile oynanacak mücadele 6 Haziran Cumartesi günü Inter Miami FC Stadyumu'nda yerel saatle 18.00'de başlayacak.
İLK DURAK KADIKÖY: KUZEY MAKEDONYA RANDEVUSU

Millilerimizin hazırlık periyodu, İstanbul’da taraftarının önünde başlayacak. 1 Haziran Pazartesi günü ’yı konuk edecek olan Ay-Yıldızlı ekibimiz, rakibiyle Fenerbahçe'nin evi olan Chobani Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Saat 20.30’da başlayacak bu müsabakada, tribünlerin tam kapasite dolması bekleniyor.

OKYANUS ÖTESİNDE PROVA: VENEZUELA KARŞILAŞMASI

A Milli Takım, Avrupa’daki ilk maçın ardından rotayı Amerika Birleşik Devletleri’ne kıracak. Dünya Kupası atmosferine uyum sağlamak amacıyla Florida eyaletine gidecek olan ekibimiz, burada ile kozlarını paylaşacak.

Mücadelenin detayları ise şu şekilde:

ÖğeDetay
Tarih6 Haziran Cumartesi (Yerel Saat)
StadyumInter Miami FC Stadyumu (Fort Lauderdale)
Başlama Saati (Yerel)18.00
Başlama Saati (Türkiye)01.00 (7 Haziran Pazar)
