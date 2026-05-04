A Milli Takım’ın Dünya Kupası mesaisi: Riva’dan Miami’ye uzanan hazırlık programı açıklandı!

2026 FIFA Dünya Kupası için geri sayım sürerken, A Milli Futbol Takımımızın hazırlık takvimi de netleşmeye başladı. Turnuva provası niteliğindeki hazırlık kampında Milliler, hem evinde hem de deplasmanda iki kritik sınav verecek. Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, haziran ayındaki bu önemli durakların adresleri Kadıköy ve Florida olacak.
Millilerimizin hazırlık periyodu, İstanbul’da taraftarının önünde başlayacak. 1 Haziran Pazartesi günü Kuzey Makedonya’yı konuk edecek olan Ay-Yıldızlı ekibimiz, rakibiyle Fenerbahçe'nin evi olan Chobani Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Saat 20.30’da başlayacak bu müsabakada, tribünlerin tam kapasite dolması bekleniyor.
A Milli Takım, Avrupa’daki ilk maçın ardından rotayı Amerika Birleşik Devletleri’ne kıracak. Dünya Kupası atmosferine uyum sağlamak amacıyla Florida eyaletine gidecek olan ekibimiz, burada Venezuela ile kozlarını paylaşacak.
Mücadelenin detayları ise şu şekilde:
|Öğe
|Detay
|Tarih
|6 Haziran Cumartesi (Yerel Saat)
|Stadyum
|Inter Miami FC Stadyumu (Fort Lauderdale)
|Başlama Saati (Yerel)
|18.00
|Başlama Saati (Türkiye)
|01.00 (7 Haziran Pazar)