Spor
Avatar
Editor
 Yasin Aşan

Beşiktaş'a Rashica'dan kötü haber! Sakatlığıyla ilgili açıklama geldi

Beşiktaş'a Kosovalı futbolcusu Milot Rashica'dan kötü haber geldi. Süper Lig'in 32. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda oynanan maça ilk 11'de başlaması beklenen ancak maç önü ısınma sırasında sakatlanarak kadrodan çıkarılan 30 yaşındaki oyuncunun uyluk kemiği alt bölgesinde kemik ödemi tespit edildiği duyuruldu.

GİRİŞ:
04.05.2026
saat ikonu 20:05
|
GÜNCELLEME:
04.05.2026
saat ikonu 20:05

, Trendyol 'in 32. haftasında deplasmanda ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, karşılaşmayı 2-0'lık skorla kazanarak ligde puanını 59'a yükseltti.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Gaziantep FK'yı deplasmanda 2-0 mağlup ederken, futbolcusu Milot Rashica'nın maç öncesi ısınmada sakatlanarak kadrodan çıkarılması ve uyluk kemiği alt bölgesinde kemik ödemi tespit edilmesi haberi de öne çıktı.
Beşiktaş'a Gaziantep FK maçı öncesinde Kosovalı futbolcusu 'dan kötü haber geldi. Maça ilk 11'de başlayacağı duyurulan 30 yaşındaki oyuncu, maç önü ısınma sırasında sakatlanarak kadrodan çıkarıldı.

RASHICA'NIN SAKATLIĞI BELLİ OLDU

Beşiktaş, ısınma sırasında sol dizinde ağrı hissettiği için kadrodan çıkarılan Rashica'nın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülenmesinin yapıldığını açıkladı.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamaya göre, Rashica'nın uyluk kemiği alt bölgesinde kemik ödemi tespit edildi.

Beşiktaş'tan Rashica'nın sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada, " A Takımımızın Trendyol Süper Lig’de Gaziantep FK ile oynadığı müsabakanın ısınma bölümünde sol dizinde ağrı hissettiği için kadrodan çıkartılan futbolcumuz Milot Rashica’nın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk kemiği (femur) alt bölgesinde kemik ödemi tespit edilmiş olup Rashica’nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi.

