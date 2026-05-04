Beşiktaş'a Rashica'dan kötü haber! Sakatlığıyla ilgili açıklama geldi

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, karşılaşmayı 2-0'lık skorla kazanarak ligde puanını 59'a yükseltti.

Beşiktaş'a Gaziantep FK maçı öncesinde Kosovalı futbolcusu Milot Rashica'dan kötü haber geldi. Maça ilk 11'de başlayacağı duyurulan 30 yaşındaki oyuncu, maç önü ısınma sırasında sakatlanarak kadrodan çıkarıldı.

RASHICA'NIN SAKATLIĞI BELLİ OLDU

Beşiktaş, ısınma sırasında sol dizinde ağrı hissettiği için kadrodan çıkarılan Rashica'nın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülenmesinin yapıldığını açıkladı.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamaya göre, Rashica'nın uyluk kemiği alt bölgesinde kemik ödemi tespit edildi.

Beşiktaş'tan Rashica'nın sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’de Gaziantep FK ile oynadığı müsabakanın ısınma bölümünde sol dizinde ağrı hissettiği için kadrodan çıkartılan futbolcumuz Milot Rashica’nın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk kemiği (femur) alt bölgesinde kemik ödemi tespit edilmiş olup Rashica’nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi.