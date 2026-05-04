Galatasaray'dan kadro operasyonu! Büyük değişim yolda

Galatasaray'da gelecek sezon için kadroda değişiklikler bekleniyor. Dursun Özbek yönetimi görevde kalırsa, Okan Buruk’un raporu doğrultusunda kadroyu yeniden şekillendirmeyi planlıyor.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Davinson Sánchez, Lucas Torreira ve iyi bir teklif gelmesi halinde Barış Alper Yılmaz gibi isimlerin satışı gündemde...
Kiralık Sacha Boey ile yola devam edilmesi düşünülmüyor. Mario Lemina ise çok yönlü yapısı nedeniyle takımda kalabilir.
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mauro Icardi ile ise yolların ayrılması bekleniyor.