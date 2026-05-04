Kayserispor'da Erling Moe, Eyüpspor beraberliğinin ardından konuştu! "Son 2 maç savaşa dönecek"

Trendyol Süper Lig'de 32. hafta maçlarının heyecanı sona erdi. Ligde haftanın küme düşmeme mücadelesini yakından ilgilendiren maçlarından birinde Zecorner Kayserispor ile ikas Eyüpspor, Kayseri'de karşı karşıya geldi. İlk yarısı Eyüpspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlanan mücadele, 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Kayserispor, bu sonuçla puanını 27'ye yükseltirken haftayı küme düşme potasında 17. sırada noktaladı. Eyüpspor ise puanını 29 yaparak haftayı 14. sırada kapattı.
Kayserispor Teknik Direktörü Erling Moe, mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Moe, ilk yarı pas yapmakta zorlandıklarını belirterek, "İlk yarı için tek kelime şunu söyleyebilirim, berbattık. İstediğimiz hiçbir şeyi yapamadık. Daha öncede konuştuğumuz gibi biz pas yaptığımızda iyi bir takımız. Uzun oynadık. Yeteri kadar pas yapamadık. Şans bulamadık." dedi.
İkinci yarıda iyi bir futbol ortaya koyduklarını ifade eden Erling Moe, şunları kaydetti:
"İkinci yarı biraz da bu durumun bizde oluşturduğu baskıyla daha çok ön alanda oynamaya başladık. Topu onların sahasında kullanmaya başladık. Şans bulduk ama şanları değerlendirme konusunda yine yeterince iyi değildik. Gol atmaya artık ihtiyacımız var. Özellikle bu son iki maç tam bir savaşa dönecek, bu dönemde daha çok skor ve gol üretmemiz gerekiyor. Son 2 maç gerçek bir dram olacak. Şehir için, oyuncular için, taraftarlar için çok zor olacak ama ben başarılı olacağımıza inanıyorum."