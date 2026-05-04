Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

Kayserispor'da Erling Moe, Eyüpspor beraberliğinin ardından konuştu! "Son 2 maç savaşa dönecek"

Zecorner Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında ağırladığı ikas Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldı. Haftayı küme düşme potasında 17. sırada kapatan Kayserispor'da teknik direktör Erling Moe, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Moe, "Son iki maç tam bir savaşa dönecek, bu dönemde daha çok skor ve gol üretmemiz gerekiyor. Son 2 maç gerçek bir dram olacak" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Kayserispor'da Erling Moe, Eyüpspor beraberliğinin ardından konuştu!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
04.05.2026
saat ikonu 00:32
|
GÜNCELLEME:
04.05.2026
saat ikonu 00:32

'de 32. hafta maçlarının heyecanı sona erdi. Ligde haftanın küme düşmeme mücadelesini yakından ilgilendiren maçlarından birinde Zecorner ile ikas , Kayseri'de karşı karşıya geldi. İlk yarısı Eyüpspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlanan mücadele, 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

HABERİN ÖZETİ

Kayserispor'da Erling Moe, Eyüpspor beraberliğinin ardından konuştu! "Son 2 maç savaşa dönecek"

Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
Trendyol Süper Lig'de 32. hafta maçında Zecorner Kayserispor ile İkas Eyüpspor arasındaki kritik küme düşmeme mücadelesi 1-1 berabere sonuçlandı.
Kayserispor, bu sonuçla puanını 27'ye yükseltip 17. sırada yer alırken, Eyüpspor puanını 29'a çıkararak 14. sırada haftayı tamamladı.
Kayserispor Teknik Direktörü Erling Moe, ilk yarıda oyuna odaklanamadıklarını ve pas yapmakta zorlandıklarını belirtti.
Moe, ikinci yarıda daha iyi oynadıklarını ancak şansları değerlendirmede yetersiz kaldıklarını ifade etti.
Teknik Direktör Moe, ligin son iki maçının bir savaşa dönüşeceğini ve bu dönemde daha çok skor ve gol üretmeleri gerektiğini vurguladı.
Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.

Kayserispor, bu sonuçla puanını 27'ye yükseltirken haftayı küme düşme potasında 17. sırada noktaladı. Eyüpspor ise puanını 29 yaparak haftayı 14. sırada kapattı.

Kayserispor'da Erling Moe, Eyüpspor beraberliğinin ardından konuştu! "Son 2 maç savaşa dönecek"

Kayserispor Teknik Direktörü Erling Moe, mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Moe, ilk yarı pas yapmakta zorlandıklarını belirterek, "İlk yarı için tek kelime şunu söyleyebilirim, berbattık. İstediğimiz hiçbir şeyi yapamadık. Daha öncede konuştuğumuz gibi biz pas yaptığımızda iyi bir takımız. Uzun oynadık. Yeteri kadar pas yapamadık. Şans bulamadık." dedi.

Kayserispor'da Erling Moe, Eyüpspor beraberliğinin ardından konuştu! "Son 2 maç savaşa dönecek"

İkinci yarıda iyi bir ortaya koyduklarını ifade eden Erling Moe, şunları kaydetti:

"İkinci yarı biraz da bu durumun bizde oluşturduğu baskıyla daha çok ön alanda oynamaya başladık. Topu onların sahasında kullanmaya başladık. Şans bulduk ama şanları değerlendirme konusunda yine yeterince iyi değildik. Gol atmaya artık ihtiyacımız var. Özellikle bu son iki maç tam bir savaşa dönecek, bu dönemde daha çok skor ve gol üretmemiz gerekiyor. Son 2 maç gerçek bir dram olacak. Şehir için, oyuncular için, taraftarlar için çok zor olacak ama ben başarılı olacağımıza inanıyorum."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kayserispor ile Eyüpspor yenişemedi! Kritik mücadele 1-1 sona erdi
Sami Uğurlu'dan Galatasaray maçı sözleri! "Galatasaray'dan puan almak çok kolay değil"
ETİKETLER
#Futbol
#trendyol süper lig
#kayserispor
#eyüpspor
#Küme Düşme Hattı
#Erling Moe
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.