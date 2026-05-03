Trendyol Süper Lig'de 32. hafta maçları oynandı. Ligde haftanın kapanış gününde alt sıraları yakından ilgilendiren ve sonucu merakla beklenen maçta Zecorner Kayserispor ile ikas Eyüpspor, Kayseri'de karşı karşıya geldi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Kayserispor ile Eyüpspor yenişemedi! Kritik mücadele 1-1 sona erdi Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Zecorner Kayserispor ile Eyüpspor arasındaki kritik mücadele 1-1 berabere sonuçlandı. Eyüpspor, 4. dakikada Claro'nun golüyle 1-0 öne geçti. Kayserispor'da Chalov'un 45+5. dakikada attığı gol VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Kayserispor, 60. dakikada Indrit Tuci'nin golüyle skora dengeyi getirdi. Bu sonuçla Kayserispor puanını 27'ye çıkararak 17. sırada, Eyüpspor ise puanını 29 yaparak 14. sırada haftayı tamamladı.

Eyüpspor, mücadelenin 4. dakikasında öne geçti. Sağ taraftan Calegari'nin kullandığı kornerde altıpas içerisinde savunmanın arasından iyi yükselen Claro'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti ve durum 1-0 oldu.

Eyüpspor, karşılaşmanın 33. dakikasında ikinci gole yaklaştı. Calegari'nin pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Umut Bozok'un şutunda, meşin yuvarlak yan direğe çarparak auta gitti.

45+5. dakikada Kayserispor'da Chalov, ceza sahası içerisinde önünde kalan topu filelerle buluşturdu. VAR'ın uyarısının ardından saha kenarında pozisyonu izleyen maçın hakemi Mehmet Türkmen, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

İlk yarının kalan dakikalarında başka gol olmadı ve devre arasına Eyüpspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle girildi.

Kayserispor, 51. dakikada gole yaklaştı. Sarı-kırmızılıların atağında, Semih Güler'in pasında sol çaprazda topla buluşan Tuci'nin içeriye yönelerek kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak uzak kale direğine çarparak taca çıktı.

60. dakikada Kayserispor beraberliği yakaladı. Sağ taraftan Cardoso'nun kullandığı kornerde altıpas üzerinde iyi yükselen Tuci'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti ve skor 1-1 oldu.

Eyüpspor'un 62. dakikada geliştirdiği atakta ceza sahası içerisinde topla buluşan Yao'nun uygun pozisyonda kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanına döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Kayserispor ile Eyüpspor, 1-1 berabere kaldı.

Kayserispor, bu sonuçla ligdeki 12. beraberliğini alarak puanını 27'ye yükseltti ve haftayı küme düşme potasında 17. sırada noktaladı. Eyüpspor ise ligdeki 8. beraberliğini yaşayarak puanını 29 yaptı ve haftayı 14. sırada tamamladı.

Kayserispor, Süper Lig'in 33. haftasında 9 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Alanyaspor'a konuk olacak. Eyüpspor ise ligin 33. haftasında aynı gün sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.