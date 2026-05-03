Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

Fatih Karagümrük'ten altın değerinde 3 puan! İstanbul ekibi, Gençlerbirliği'ni mağlup etti

Trendyol Süper Lig'de 32. hafta sona erdi. Ligde haftanın kapanış gününde küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Fatih Karagümrük ile Gençlerbirliği, İstanbul'da karşılaştı. Fatih Karagümrük, karşılaşmayı ilk yarıda bulduğu golle 1-0 kazanarak puanını 24'e yükseltti ve ligde kalma umutlarını son iki haftaya taşıdı. Gençlerbirliği ise bu yenilgiyle 28 puanda kaldı.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
03.05.2026
saat ikonu 22:12
|
GÜNCELLEME:
03.05.2026
saat ikonu 22:12

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fatih Karagümrük, Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti.
Fatih Karagümrük, 17. dakikada Tiago Çukur'un golüyle öne geçti.
Gençlerbirliği, 45+5. dakikada Metehan Mimaroğlu ile penaltıdan yararlanamadı.
Maçın ikinci yarısında başka gol olmadı.
Bu sonuçla Fatih Karagümrük puanını 24'e yükseltti.
Gençlerbirliği ise 28 puanda kalarak küme düşme potasında yer aldı.
Fatih Karagümrük, maçın 17. dakikasında öne geçti. Berkay Özcan'ın uzun pasında ceza sahası sağ çaprazdaki Lichnovsky, kafayla topu altıpas çizgisine indirdi. Bu noktada bulunan Tiago Çukur, kaleci Velho'nun da çıkmasıyla meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi ve skor 1-0 oldu.

Mücadelenin 45+5. dakikasında Gençlerbirliği penaltıdan yararlanamadı. Savunmadan atılan uzun topta savunma arkasına sarkan Adama Traore, Lichnovsky'nin müdahalesiyle yerde kaldı. VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen Oğuzhan Çakır, penaltı kararını verdi. Topun başına geçen Metehan Mimaroğlu'nun vuruşunda, kaleci Grbic ayaklarıyla gole izin vermedi.

İlk yarının kalan bölümünde başka gol olmadı ve devre arasına Fatih Karagümrük'ün 1-0'lık üstünlüğüyle girildi.

Maçın ikinci yarısında gol olmadı ve Fatih Karagümrük, Gençlerbirliği'ni 1-0 yenmeyi başardı.

Fatih Karagümrük, bu sonuçla ligdeki 6. galibiyetini elde ederek puanını 24'e yükseltti ve ligde kalma umutlarını son iki haftaya taşıdı. Gençlerbirliği ise ligdeki 18. yenilgisini yaşayarak 28 puanda kaldı ve haftayı küme düşme potasında 16. sırada kapattı.

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 33. haftasında 9 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Kocaelispor'a konuk olacak. Gençlerbirliği ise ligin 33. haftasında aynı gün sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

YORUM YAZ
