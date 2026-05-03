Kasımpaşa ile Kocaelispor puanları paylaştı! Kritik mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi

Trendyol Süper Lig'de 32. hafta maçlarının heyecanı sona erdi. Ligde haftanın kapanış maçlarından birinde alt sıraları yakından ilgilendiren mücadelede Kasımpaşa ile Kocaeli, İstanbul'da kozlarını paylaştı.
Maça hızlı başlayan taraf ev sahibi Kasımpaşa oldu. Maçın 2. dakikasında lacivert-beyazlıların İrfan Can Kahveci ile sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda, Ben Ouanes ön direkte topu kafasıyla arkaya sektirdi. Benedyczak da düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.
23. dakikada Kocaelispor'un beraberlik golü geldi. Savunmanın arkasına atılan topa hareketlenen Serdar Dursun'un ceza sahası sol çaprazında aut çizgisine yakın bir noktada pasında topla buluşan Agyei, düzgün bir plaseyle topu filelerle buluşturdu ve durum 1-1 oldu.
İlk yarının kalan bölümünde başka gol olmadı ve devre arasına 1-1'lik eşitlikle girildi.
Maçın ikinci yarısında gol sesi çıkmadı ve Kasımpaşa ile Kocaelispor, 1-1 berabere kaldı.
Kasımpaşa, bu sonuçla ligdeki 11. beraberliğini alarak puanını 32 yaptı. Kocaelispor ise ligdeki 10. beraberliğini yaşayarak puanını 37'ye yükseltti.
Kasımpaşa, Süper Lig'in 33. haftasında 9 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Kocaelispor ise ligin 33. haftasında aynı gün sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.