Antalya derbisinde gol sesi çıkmadı! Antalyaspor ile Alanyaspor berabere kaldı

Trendyol Süper Lig'de 32. hafta maçlarının heyecanı sona erdi. Ligde haftanın kapanış maçlarından birinde alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada Hesap.com Antalyaspor ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi.
Kritik karşılaşmanın ilk yarısı iki takımın karşılıklı ataklarına sahne olsa da 45 dakikalık dilimde gol sesi çıkmadı ve takımlar devre arasına 0-0'lık eşitlikle girdi.
Maçın ikinci yarısında da gol olmayınca Antalyaspor ile Alanyaspor, 0-0 berabere kaldı.
Antalyaspor, bu sonuçla ligdeki 8. beraberliğini alarak puanını 29'a yükseltti. Alanyaspor ise ligdeki 16. beraberliğini yaşayarak puanını 34 yaptı.
Antalyaspor, Süper Lig'in 33. haftasında 9 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak. Alanyaspor ise ligin 33. haftasında aynı gün sahasında Kayserispor'u ağırlayacak.