Sami Uğurlu'dan Galatasaray maçı sözleri! "Galatasaray'dan puan almak çok kolay değil"

Trendyol Süper Lig'de 32. hafta maçlarının heyecanı sona erdi. Ligde haftanın alt sıraları yakından ilgilendiren maçlarından birinde Antalya derbisinde Hesap.com Antalyaspor ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi. Gol sesi çıkmayan mücadele, 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Antalyaspor, bu sonuçla ligdeki 8. beraberliğini alarak puanını 29'a yükseltti ve haftayı 15. sırada tamamladı. Alanyaspor ise ligdeki 16. beraberliğini alarak puanını 34 yaptı ve haftayı 12. sırada kapattı.

Antalyaspor'da teknik direktör Sami Uğurlu, Alanyaspor mücadelesinin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Hayati önem taşıyan, mutlak üç puan almaları gereken bir maça çıktıklarını aktaran Uğurlu, bunu da karşılaşma öncesinde oyuncularıyla konuştuklarını belirtti.

Uğurlu, karşılaşma sırasında ikinci ve üçüncü bölgede üretmekte ve pozisyona girmekte sıkıntılar yaşadıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Son iki hafta. Önümüzdeki hafta çok zor bir Galatasaray maçımız var. Daha sonra da yine aynı şekilde zorluk derecesi çok yüksek bir Kocaelispor maçımız var. Diğer maçlara baktığımızda da aslında, bir hafta önce nasıl istemediğimiz sonuçlar olduysa bu hafta da aslında bizim için gelen sonuçlar oldukça iyiydi. Ancak burada bir galibiyet alabilseydik, üç puan alabilseydik belki de ligi bitirecektik. Çok değerliydi, çok önemliydi. Mücadelemizi yapmaya çalıştık. Zaman zaman da yaptık. Ancak gol ve pozisyon bulmakta zorlandık. Bu maçları oynamak çok kolay değil. Büyük bir stres, büyük bir yük herkesin, özellikle oyuncuların üzerinde. Ligde kalacağımıza hep inandığımızı söyledik. Son iki haftaya geldik. Biz maçlarımızı oynayacağız, mücadelemizi vereceğiz. Dışarıdan baktığımda biz buna inanıyoruz. Biraz da gerçekçi olmak lazım. Galatasaray şampiyonluk maçına çıkacak. Kazandığında şampiyon olacağı bir maçta Galatasaray'dan puan almak çok kolay değil. Ancak ne kadar zorsa onu deneyeceğiz. Onu yapmaya çalışacağız. Daha sonra da Kocaelispor maçı. Buradan alacağımız puanlar umut ediyorum ki bizi ligde bırakacak. Mücadeleye devam edeceğiz. Evet üzgünüz. Üç puan almak istedik ama bir puan aldık. Belki de o bir puan bizim için çok değerli olacak. Bunu da lig sonunda daha net bir şekilde göreceğiz."