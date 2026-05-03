Emre Belözoğlu, Kocaelispor beraberliğini değerlendirdi! "1 puana sevinmiyorum"

Trendyol Süper Lig'de 32. hafta maçlarının heyecanı sona erdi. Ligde haftanın alt sıralarını yakından ilgilendiren maçlarından birinde Kasımpaşa ile Kocaelispor, İstanbul'da karşı karşıya geldi. Mücadele, ilk yarıda atılan karşılıklı gollerle 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Kasımpaşa'da teknik direktör Emre Belözoğlu, mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Belözoğlu, "Herkes için çok zor haftalar. Bugün kazansaydık çok rahatlayacağımız bir süreç olabilirdi. Haftaya başladığımızda düşme hattıyla aramızda 3 puan vardı, bugün 4 puan var." dedi.

Avantajlı bir şekilde son 2 haftaya gireceklerini belirten Emre Belözoğlu, "Bu süreci yaşayan takımların, teknik adamların işi kolay değil. Kocaelispor da ligde kalmak adına zorladı. Hemen her takıma bu zorluğu yaşattılar. Bir puana sevinmiyorum ama 3 puanla 4 puan arasındaki farkı da bilecek tecrübeye sahibim. Oyunda üstün taraf bizdik. Herkes için başka bir meydan okuma haftası olacak ve Ankara'dan İstanbul'a başımız dik şekilde dönmek istiyoruz. Çalışmalarımız da bu yönde olacak." değerlendirmesinde bulundu.