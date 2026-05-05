İngiltere Premier Lig'de 35. hafta maçlarının heyecanı tamamlandı. Ligde haftanın sonucu merakla beklenen ve şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçlarından birinde Everton ile Manchester City karşı karşıya geldi.

HABERİN ÖZETİ Manchester City yara aldı! Guardiola'nın öğrencilerinden 3-3'lük beraberlik İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında Everton ile Manchester City arasındaki şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadele 3-3 berabere tamamlandı. Manchester City, Jeremy Doku'nun golüyle 1-0 öne geçti ancak Everton, Barry, O'Brien ve tekrar Barry'nin golleriyle 3-1'lik üstünlüğü yakaladı. Manchester City, Haaland ve Jeremy Doku'nun golleriyle durumu 3-3'e getirdi. Bu sonuçla Manchester City puanını 71'e yükselterek şampiyonluk yarışında yara aldı. Ligde liderlik avantajı Arsenal'a geçti. Arsenal, 76 puanla maç fazlasıyla Manchester City'nin 5 puan önünde yer alıyor.

Mücadelenin 43. dakikasında konuk ekip Manchester City, Jeremy Doku'nun golüyle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ilk yarısı, Manchester City'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Ev sahibi Everton, karşılaşmanın 68. dakikasında Barry'nin attığı golle maça dengeyi getirdi ve skor 1-1 oldu. Everton, 73. dakikada O'Brien'ın attığı golle maçta 2-1 öne geçti. 81. dakikada Barry ile bir gol daha bulan Everton, 1-0 yenik duruma düştüğü maçta 3-1'lik üstünlüğü yakaladı.

Manchester City, mücadelenin 83. dakikasında Haaland'ın attığı golle farkı bire indirdi ve durum 2-1 oldu. Manchester City, mücadelenin 90+7. dakikasında Jeremy Doku ile bir gol daha bularak maçta durumu 3-3'e getirdi.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Everton ile Manchester City, 3-3 berabere kaldı.

Manchester City, bu sonuçla ligdeki puanını 71'e yükselterek şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı. Manchester City, Premier Lig'in gelecek haftasında evinde Brentford ile mücadele edecek.

ARSENAL AVANTAJI ELE GEÇİRDİ

Manchester City'nin Everton deplasmanında puan kaybetmesiyle birlikte Premier Lig'in zirvesinde avantaj bir kez daha Arsenal'a geçti.

Bitime 3 hafta kala 76 puanda bulunan Mikel Arteta'nın ekibi, maç fazlasıyla Manchester City'nin 5 puan önünde yer alıyor.

Arsenal, son 3 haftada West Ham (D), Burnley ve Crystal Palace (D) ile karşılaşacak. Manchester City ise Brentford, Crystal Palace, Bournemouth (D) ve Aston Villa maçları ile ligi tamamlayacak.