Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

Manchester City yara aldı! Guardiola'nın öğrencilerinden 3-3'lük beraberlik

İngiltere Premier Lig'de 35. hafta maçlarının heyecanı sona erdi. Haftanın şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren ve sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Everton ile Manchester City karşı karşıya geldi. Manchester City, 3-1 yenik duruma düştüğü maçta rakibiyle 3-3 berabere kalarak şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı. Manchester City, ligin bitimine 3 hafta kala maç eksiğiyle lider Arsenal'in 5 puan gerisinde bulunuyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Manchester City yara aldı! Guardiola'nın öğrencilerinden 3-3'lük beraberlik
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.05.2026
saat ikonu 00:28
|
GÜNCELLEME:
05.05.2026
saat ikonu 00:28

İngiltere 'de 35. hafta maçlarının heyecanı tamamlandı. Ligde haftanın sonucu merakla beklenen ve şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçlarından birinde ile karşı karşıya geldi.

HABERİN ÖZETİ

Manchester City yara aldı! Guardiola'nın öğrencilerinden 3-3'lük beraberlik

Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında Everton ile Manchester City arasındaki şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadele 3-3 berabere tamamlandı.
Manchester City, Jeremy Doku'nun golüyle 1-0 öne geçti ancak Everton, Barry, O'Brien ve tekrar Barry'nin golleriyle 3-1'lik üstünlüğü yakaladı.
Manchester City, Haaland ve Jeremy Doku'nun golleriyle durumu 3-3'e getirdi.
Bu sonuçla Manchester City puanını 71'e yükselterek şampiyonluk yarışında yara aldı.
Ligde liderlik avantajı Arsenal'a geçti.
Arsenal, 76 puanla maç fazlasıyla Manchester City'nin 5 puan önünde yer alıyor.
Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.

Mücadelenin 43. dakikasında konuk ekip Manchester City, Jeremy Doku'nun golüyle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ilk yarısı, Manchester City'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Manchester City yara aldı! Guardiola'nın öğrencilerinden 3-3'lük beraberlik

Ev sahibi Everton, karşılaşmanın 68. dakikasında Barry'nin attığı golle maça dengeyi getirdi ve skor 1-1 oldu. Everton, 73. dakikada O'Brien'ın attığı golle maçta 2-1 öne geçti. 81. dakikada Barry ile bir gol daha bulan Everton, 1-0 yenik duruma düştüğü maçta 3-1'lik üstünlüğü yakaladı.

Manchester City, mücadelenin 83. dakikasında Haaland'ın attığı golle farkı bire indirdi ve durum 2-1 oldu. Manchester City, mücadelenin 90+7. dakikasında Jeremy Doku ile bir gol daha bularak maçta durumu 3-3'e getirdi.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Everton ile Manchester City, 3-3 berabere kaldı.

Manchester City, bu sonuçla ligdeki puanını 71'e yükselterek şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı. Manchester City, Premier Lig'in gelecek haftasında evinde Brentford ile mücadele edecek.

Manchester City yara aldı! Guardiola'nın öğrencilerinden 3-3'lük beraberlik

ARSENAL AVANTAJI ELE GEÇİRDİ

Manchester City'nin Everton deplasmanında puan kaybetmesiyle birlikte Premier Lig'in zirvesinde avantaj bir kez daha 'a geçti.

Bitime 3 hafta kala 76 puanda bulunan Mikel Arteta'nın ekibi, maç fazlasıyla Manchester City'nin 5 puan önünde yer alıyor.

Arsenal, son 3 haftada West Ham (D), Burnley ve Crystal Palace (D) ile karşılaşacak. Manchester City ise Brentford, Crystal Palace, Bournemouth (D) ve Aston Villa maçları ile ligi tamamlayacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gençlerbirliği'nde Volkan Demirel dönemi sona erdi! Başkent ekibi ayrılığı resmen duyurdu
Fenerbahçe'de Ederson ile yollar ayrılıyor! Yönetim kararını verdi: İşte ayrılığın perde arkası
ETİKETLER
#Futbol
#manchester city
#premier lig
#arsenal
#everton
#Şampiyonluk Yarışı
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.