Brezilya'da uçak binaya çarptı: Ölü ve yaralılar var

Brezilya’nın Minas Gerais eyaletinde akılalmaz bir kaza meydana geldi. Belo Horizonte kentindeki Pampulha Havalimanı’ndan kalkan küçük uçak, kalkıştan kısa süre sonra bir binanın 3'üncü katına çarptı. Feci kazada, pilot dahil 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi ağır yaralandı. Kaza yerine çok sayıda ambulans ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Uçağın kalkıştan birkaç dakika sonra binaya çarptığı an kameralara yansıdı.

