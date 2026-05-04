Bağcılar'da felaketin eşiğinden dönüldü! Freni boşalan kamyon 8 aracı biçti

İstanbul Bağcılar’da öğle saatlerinde yokuş aşağı hızla ilerleyen damacana yüklü bir kamyon, freninin boşalması sonucu park halindeki araçları adeta kağıt gibi ezdi. Yıldıztepe Mahallesi’nde meydana gelen kazada, sürücüsünün su teslimatı için içinden indiği kamyon bir anda hareket ederek önüne çıkan 6 otomobil ve 2 kamyoneti metrelerce sürükledi. Kaldırımdaki vatandaşların can havliyle etrafa kaçıştığı dehşet anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, faciayı tesadüfen bölgede bulunan esnafların kamyonun kapısını açıp el frenine müdahale etmesi durdurdu. Okul çıkış saatine dakikalar kala yaşanan olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, cadde üzerinde hurdaya dönen araçlar nedeniyle mahallede büyük panik yaşandı. Görgü tanıkları, kamyonun bir otomobili havaya kaldırarak sürüklediğini belirtirken, polis ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

