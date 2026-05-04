Minibüsün çarptığı bisikletli hayatını kaybetti: Kazanı anı güvenlik kameralarınca kaydedildi

Karaman’da H.B. isimli vatandaşın kullandığı yolcu minibüsü 56 yaşındaki Ahmet Şahin’in kullandığı elektrikli bisiklete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle elektrikli bisiklet, minibüsün altında kalarak yaklaşık 10 metre sürüklendi. Kazada yola savrulan elektrikli bisiklet sürücüsü adam ise ağır yaralandı. Yaralı şahsa ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ahmet Şahin burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Özetle