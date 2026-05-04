Gaziantep'te fırtına dehşeti! Canlı yayında ağlayarak anlattı: 'Depremi yeniden yaşadım!'

Gaziantep'te dün etkili olan yoğun yağış sebebiyle Şehitkamil ilçesine bağlı Beykent Mahallesi Gaziler Caddesi'nde bir apartmanın çatısı çöktü, çevredeki daireler zarar gördü. Çatının parçalarının savrularak evlerin camlarına isabet ettiği, bazı dairelerin ise su altında kaldı. Olayın ardından bir vatandaş, sosyal medya üzerinden canlı yayın açarak yaşadığı korku ve üzüntüyü gözyaşları içinde anlattı. Daha önce depreme yakalandığını ifade eden vatandaş, "Depreme de böyle yakalanmıştım" sözleriyle yaşadığı travmayı dile getirdi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken evlerde ve arabalarda hasarlar oluştu.

