3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Uşak'ta yolcu otobüsü ve tırın da olduğu 7 araç birbirine girdi: 4 ölü, 17 yaralı

Uşak'ta yolcu otobüsü ve tırın da aralarında bulunduğu 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaşamını yitirdi, 17 kişi yaralandı.

Akşam saatlerinde Malatya'da yolcu otobüsünün devrilmesiyle meydana gelen kazada 3 kişinin hayatını kaybetmesi, 22 kişinin de yaralanmasının ardından bu kez Uşak'tan acı bir geldi.

Uşak-İzmir kara yolu Ürünköy mevkiinde yolcu otobüsü ile tırın da aralarında olduğu 6 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

EKİPLER KAZA YERİNE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybederken, 17 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAR YAĞIŞI NEDENİYLE YOLLAR KAPANDI

Öte yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı; Uşak-Afyonkarahisar, Afyonkarahisar-Sandıklı ve Afyonkarahisar-Ankara Devlet yolları yoğun ve ani kar yağışı nedeniyle kapatıldığını açıkladı.

