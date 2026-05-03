Avcılar E-5’te korku dolu dakikalar: Hareket halindeki otomobil alev topuna döndü!

İstanbul E-5 Karayolu’nda, gece saatlerinde trafiği kilitleyen ve çevredeki sürücülere korku dolu anlar yaşatan bir araç yangını meydana geldi. Avcılar mevkiinde Beylikdüzü istikametine seyreden bir otomobil, henüz belirlenemeyen bir sebeple motor kısmından dumanlar çıkarmaya başladıktan kısa süre sonra alevlere teslim oldu. Alev alev yanan araç, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Yangın nedeniyle bölgede bir süre trafik yoğunluğu oluştu.