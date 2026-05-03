Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer

Genç komedyen Kaan Sertdemir hayatını kaybetti! TuzBiber Komedi Kulübü’nün sevilen ismiydi

Genç komedyen Kaan Sertdemir 28 yaşında hayatını kaybetti. Sanat dünyasında derin bir üzüntüye neden olan Sertdemir’in vefatından sonra detaylar merak konusu oldu. Başarılı komedyen TuzBiber Komedi Kulübü’nün sevilen isimlerindendi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Genç komedyen Kaan Sertdemir hayatını kaybetti! TuzBiber Komedi Kulübü’nün sevilen ismiydi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.05.2026
saat ikonu 13:16
|
GÜNCELLEME:
03.05.2026
saat ikonu 14:20

Kaan Sertdemir henüz 28 yaşında hayatını kaybetti. Genç yaşta eden ani ölümüyle sevenlerini ve yakın çevresini derinden sarstı. Kaan Sertdemir’in cenazesi hakkında detaylar ise netleşti.

HABERİN ÖZETİ

Genç komedyen Kaan Sertdemir hayatını kaybetti! TuzBiber Komedi Kulübü’nün sevilen ismiydi

Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
28 yaşında hayatını kaybeden genç komedyen Kaan Sertdemir'in ani ölümü sevenlerini yasa boğdu.
Kaan Sertdemir, TuzBiber Komedi Kulübü'nün sevilen isimlerinden biriydi.
Vefat haberi Oyuncular Sendikası tarafından duyuruldu.
1996 doğumlu olan Sertdemir, 28 yaşındaydı.
Cenazesi 3 Mayıs Pazar günü Şakirin Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ihlamurkuyu Mezarlığı'na defnedilecek.
Sanat yolculuğuna lise yıllarında tiyatroyla başlayan Sertdemir, ODTÜ Oyuncuları bünyesinde de sahne aldı.
Sosyal medyada Ali Rıza Tanyeli ve Onur Göknil gibi isimler taziye mesajları paylaştı.
Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.

GENÇ KOMEDYEN KAAN SERTDEMİR HAYATINI KAYBETTİ

TuzBiber Komedi Kulübü’nün sevilen isimlerinden Kaan Sertdemir vefat haberiyle herkesi şoke etti. Sertdemir’in vefat ettiği şu şekilde duyuruldu:

“Sevgili meslektaşımız Kaan Sertdemir'i gencecik yaşında kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine, arkadaşlarına ve tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun.”

Genç komedyen Kaan Sertdemir hayatını kaybetti! TuzBiber Komedi Kulübü’nün sevilen ismiydi

KAAN SERTDEMİR’İN CENAZESİ NEREYE DEFNEDİLECEK?

Kaan Sertdemir’in cenazesi 3 Mayıs Pazar günü, Şakirin Camii’nde kılınacak ikindi namazını müteakiben, namazının ardından Ihlamurkuyu Mezarlığına defnedilecektir.

Genç komedyen Kaan Sertdemir hayatını kaybetti! TuzBiber Komedi Kulübü’nün sevilen ismiydi

KAAN SERTDEMİR’İN ANİ VEFATI NASIL DUYURULDU?

Türkiye’de stand-up ve tiyatro sahnesinin dikkat çeken genç isimlerinden Kaan Sertdemir’in ani ölümü, sabah saatlerinde yapılan açıklamayla kesinlik kazandı. 1996 doğumlu olan ve henüz 28 yaşında hayatını kaybeden sanatçının vefat haberini ilk duyuran Oyuncular Sendikası oldu. Sendika tarafından yapılan açıklamada, “Sevgili meslektaşımızı gencecik yaşında kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz” ifadelerine yer verildi.

Genç komedyen Kaan Sertdemir hayatını kaybetti! TuzBiber Komedi Kulübü’nün sevilen ismiydi

Sertdemir’in kariyerinde önemli bir yer tutan TuzBiber Komedi Kulübü ise yayımladığı taziye mesajında, genç sanatçının kulübün kuruluşundan bu yana ekibin vazgeçilmez isimlerinden biri olduğuna dikkat çekti. Sosyal medyada Ali Rıza Tanyeli ve Onur Göknil başta olmak üzere birçok sanatçının paylaştığı veda mesajları, Sertdemir’in yalnızca sahnedeki başarısıyla değil, samimi ve sevilen kişiliğiyle de iz bıraktığını bir kez daha gözler önüne serdi.

KAAN SERTDEMİR’İN SANAT YOLCULUĞU NASILDI?

Genç yaşta hayatını kaybeden komedyen Kaan Sertdemir’in sanat yolculuğu, lise yıllarında tiyatroyla tanışmasıyla başladı. Sahneyle ilk buluşmasını henüz 2011 yılında, Moliere’in klasik eseri Cimri ile gerçekleştiren Sertdemir, bu deneyimle birlikte oyunculuğa adım attı ve kısa sürede sahneye olan tutkusunu pekiştirdi.

Genç komedyen Kaan Sertdemir hayatını kaybetti! TuzBiber Komedi Kulübü’nün sevilen ismiydi

Üniversite yıllarında eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde sürdürürken tiyatrodan kopmayan genç sanatçı, ODTÜ Oyuncuları bünyesinde aktif olarak sahne aldı. 2015 yılında Dejan Dukovski imzalı Barut Fıçısı ile seyirci karşısına çıkan Sertdemir, bu süreçte oyunculuk becerilerini geliştirmek adına çeşitli atölye çalışmalarına katıldı. Yaz aylarında Yasin Yürekli’nin atölyesinde eğitim alarak kendini geliştirmeyi sürdüren sanatçı, son dönemde yönünü stand-up sahnesine çevirdi.

TuzBiber Komedi Kulübü çatısı altında sergilediği performanslarla adını daha geniş kitlelere duyurmaya başlayan Sertdemir, kendine özgü üslubu ve sahne enerjisiyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyordu.

Genç komedyen Kaan Sertdemir hayatını kaybetti! TuzBiber Komedi Kulübü’nün sevilen ismiydi

SOSYAL MEDYADA TAZİYE MESAJLARI GELDİ

Kaan Sertdemir’in vefat haberinin duyulmasının ardından sanat dünyası ve izleyiciler derin bir üzüntüyle sosyal medyada buluştu. Binlerce taziye mesajının paylaşıldığı platformlarda, genç komedyenin hem sahnedeki başarısı hem de insani yönü ön plana çıkarıldı. Komedyen Ali Rıza Tanyeli, “Ah canım kardeşim, mekanın cennet olsun” sözleriyle acısını dile getirirken, Onur Göknil ise kaleme aldığı mesajda Sertdemir’in sahnedeki duruşuna, zarafetine ve mesleğine duyduğu saygıya dikkat çekti. Pek çok isim, genç yaşta kaybedilen sanatçının komedi dünyasında “yeri doldurulamayacak bir boşluk” bıraktığı görüşünde birleşti.

Öte yandan cenaze törenine ilişkin detayların aile tarafından ilerleyen saatlerde paylaşılması bekleniyor. Sevenleri ise Kaan Sertdemir’in sahne performanslarından kesitler, videolar ve anılarla genç sanatçıyı anmayı sürdürüyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kaan Sertdemir kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Kaan Sertdemir neden öldü?
ETİKETLER
#vefat
#cenaze
#komedyen
#Kaan Sertdemir
#Tuzbiber Komedi Kulübü
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.