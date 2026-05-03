Kaan Sertdemir henüz 28 yaşında hayatını kaybetti. Genç yaşta vefat eden komedyen ani ölümüyle sevenlerini ve yakın çevresini derinden sarstı. Kaan Sertdemir’in cenazesi hakkında detaylar ise netleşti.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Genç komedyen Kaan Sertdemir hayatını kaybetti! TuzBiber Komedi Kulübü’nün sevilen ismiydi 28 yaşında hayatını kaybeden genç komedyen Kaan Sertdemir'in ani ölümü sevenlerini yasa boğdu. Kaan Sertdemir, TuzBiber Komedi Kulübü'nün sevilen isimlerinden biriydi. Vefat haberi Oyuncular Sendikası tarafından duyuruldu. 1996 doğumlu olan Sertdemir, 28 yaşındaydı. Cenazesi 3 Mayıs Pazar günü Şakirin Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ihlamurkuyu Mezarlığı'na defnedilecek. Sanat yolculuğuna lise yıllarında tiyatroyla başlayan Sertdemir, ODTÜ Oyuncuları bünyesinde de sahne aldı. Sosyal medyada Ali Rıza Tanyeli ve Onur Göknil gibi isimler taziye mesajları paylaştı.

GENÇ KOMEDYEN KAAN SERTDEMİR HAYATINI KAYBETTİ

TuzBiber Komedi Kulübü’nün sevilen isimlerinden Kaan Sertdemir vefat haberiyle herkesi şoke etti. Sertdemir’in vefat ettiği şu şekilde duyuruldu:

“Sevgili meslektaşımız Kaan Sertdemir'i gencecik yaşında kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine, arkadaşlarına ve tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun.”

KAAN SERTDEMİR’İN CENAZESİ NEREYE DEFNEDİLECEK?

Kaan Sertdemir’in cenazesi 3 Mayıs Pazar günü, Şakirin Camii’nde kılınacak ikindi namazını müteakiben, cenaze namazının ardından Ihlamurkuyu Mezarlığına defnedilecektir.

KAAN SERTDEMİR’İN ANİ VEFATI NASIL DUYURULDU?

Türkiye’de stand-up ve tiyatro sahnesinin dikkat çeken genç isimlerinden Kaan Sertdemir’in ani ölümü, sabah saatlerinde yapılan açıklamayla kesinlik kazandı. 1996 doğumlu olan ve henüz 28 yaşında hayatını kaybeden sanatçının vefat haberini ilk duyuran Oyuncular Sendikası oldu. Sendika tarafından yapılan açıklamada, “Sevgili meslektaşımızı gencecik yaşında kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz” ifadelerine yer verildi.

Sertdemir’in kariyerinde önemli bir yer tutan TuzBiber Komedi Kulübü ise yayımladığı taziye mesajında, genç sanatçının kulübün kuruluşundan bu yana ekibin vazgeçilmez isimlerinden biri olduğuna dikkat çekti. Sosyal medyada Ali Rıza Tanyeli ve Onur Göknil başta olmak üzere birçok sanatçının paylaştığı veda mesajları, Sertdemir’in yalnızca sahnedeki başarısıyla değil, samimi ve sevilen kişiliğiyle de iz bıraktığını bir kez daha gözler önüne serdi.

KAAN SERTDEMİR’İN SANAT YOLCULUĞU NASILDI?

Genç yaşta hayatını kaybeden komedyen Kaan Sertdemir’in sanat yolculuğu, lise yıllarında tiyatroyla tanışmasıyla başladı. Sahneyle ilk buluşmasını henüz 2011 yılında, Moliere’in klasik eseri Cimri ile gerçekleştiren Sertdemir, bu deneyimle birlikte oyunculuğa adım attı ve kısa sürede sahneye olan tutkusunu pekiştirdi.

Üniversite yıllarında eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde sürdürürken tiyatrodan kopmayan genç sanatçı, ODTÜ Oyuncuları bünyesinde aktif olarak sahne aldı. 2015 yılında Dejan Dukovski imzalı Barut Fıçısı ile seyirci karşısına çıkan Sertdemir, bu süreçte oyunculuk becerilerini geliştirmek adına çeşitli atölye çalışmalarına katıldı. Yaz aylarında Yasin Yürekli’nin atölyesinde eğitim alarak kendini geliştirmeyi sürdüren sanatçı, son dönemde yönünü stand-up sahnesine çevirdi.

TuzBiber Komedi Kulübü çatısı altında sergilediği performanslarla adını daha geniş kitlelere duyurmaya başlayan Sertdemir, kendine özgü üslubu ve sahne enerjisiyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyordu.

SOSYAL MEDYADA TAZİYE MESAJLARI GELDİ

Kaan Sertdemir’in vefat haberinin duyulmasının ardından sanat dünyası ve izleyiciler derin bir üzüntüyle sosyal medyada buluştu. Binlerce taziye mesajının paylaşıldığı platformlarda, genç komedyenin hem sahnedeki başarısı hem de insani yönü ön plana çıkarıldı. Komedyen Ali Rıza Tanyeli, “Ah canım kardeşim, mekanın cennet olsun” sözleriyle acısını dile getirirken, Onur Göknil ise kaleme aldığı mesajda Sertdemir’in sahnedeki duruşuna, zarafetine ve mesleğine duyduğu saygıya dikkat çekti. Pek çok isim, genç yaşta kaybedilen sanatçının komedi dünyasında “yeri doldurulamayacak bir boşluk” bıraktığı görüşünde birleşti.

Öte yandan cenaze törenine ilişkin detayların aile tarafından ilerleyen saatlerde paylaşılması bekleniyor. Sevenleri ise Kaan Sertdemir’in sahne performanslarından kesitler, videolar ve anılarla genç sanatçıyı anmayı sürdürüyor.