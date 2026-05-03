Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Biyografi
Avatar
Editor
 | Canan Okur

Kaan Sertdemir kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Kaan Sertdemir neden öldü?

Türkiye'nin genç yeteneklerinden olan Kaan Sertdemir, kariyerinin başındayken hayata veda etti. Sanat dünyasında kendine has tarzı ve başarılı performanslarıyla dikkat çeken Sertdemir'in vefat haberi, hem meslektaşlarını hem de sevenlerini çok üzdü. Peki Kaan Sertdemir kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Kaan Sertdemir neden öldü? İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Kaan Sertdemir kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Kaan Sertdemir neden öldü?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.05.2026
saat ikonu 12:59
|
GÜNCELLEME:
03.05.2026
saat ikonu 12:59

Sahneye duyduğu tutku ve izleyicileriyle kurduğu samimi bağ ile bilinen Kaan Sertdemir'in haberi, TuzBiber Komedi Kulübü ve Oyuncular Sendikası gibi prestijli kurumlar tarafından da doğrulandı. 3 Mayıs 2026 tarihinde hayata gözlerini yuman Sertdemir için sosyal medyada binlerce taziye mesajı paylaşıldı. Arama motorlarında 'Kaan Sertdemir kimdir, kaç yaşındaydı?', 'Kaan Sertdemir neden öldü?' soruları hızlı bir şekilde araştırılıyor. İşte Kaan Sertdemir hakkında merak edilen detaylar...

HABERİN ÖZETİ

Kaan Sertdemir kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Kaan Sertdemir neden öldü?

Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
Sahneye duyduğu tutku ve izleyicileriyle kurduğu samimi bağ ile bilinen genç komedyen Kaan Sertdemir, 3 Mayıs 2026 tarihinde 28 yaşında hayatını kaybetti.
Kaan Sertdemir'in vefat haberi TuzBiber Komedi Kulübü ve Oyuncular Sendikası tarafından doğrulandı.
1996 doğumlu olan Sertdemir, lise yıllarında tiyatroya adım attı ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde eğitim aldı.
ODTÜ Oyuncuları ile sahne alan Sertdemir, son dönemde TuzBiber Komedi Kulübü'nde stand-up gösterileri yapıyordu.
Genç komedyenin ölüm nedeni hakkında resmi bir açıklama yapılmamıştır.
Cenaze namazı 3 Mayıs Pazar günü Şakirin Camii'nde kılınacak ve Ümraniye Ihlamurkuyu Mezarlığı'na defnedilecektir.
Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.

KAAN SERTDEMİR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE ASLEN NERELİ?

Kaan Sertdemir, 1996 yılında dünyaya gelmiştir. Sertdemir tiyatro ve komedi dünyasına gönül vermiş genç bir sanatçıydı.

Kaan Sertdemir kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Kaan Sertdemir neden öldü?

Kariyerine aslında lise yıllarında adım atan Sertdemir, Moliere’in ölümsüz eseri Cimri oyunundaki başarısıyla adından söz ettirmiş ve bu tutkusunu akademik hayatına da taşımıştır. Kaan Sertdemir üniversite eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde almıştır.

Kaan Sertdemir kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Kaan Sertdemir neden öldü?

Ayrıca burada ODTÜ oyuncularıyla da aktif rol almıştır. Burada sahnelediği Barut Fıçısı gibi oyunlarla oyunculuk yeteneğini pekiştiren Sertdemir, son dönemde özellikle İstanbul merkezli TuzBiber Komedi Kulübü'nde gerçekleştirdiği stand-up gösterileriyle geniş kitlelerce tanınmaya başlamıştı.

Kaan Sertdemir kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Kaan Sertdemir neden öldü?

KAAN SERTDEMİR NEDEN ÖLDÜ?

Genç Kaan Sertdemir, 3 Mayıs 2026 tarihinde, henüz 28 yaşındayken hayatını kaybetti. Ölüm nedeni hakkında ailesi veya resmi olarak açıklama henüz yapılmamıştır.

Kaan Sertdemir kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Kaan Sertdemir neden öldü?

Ancak sanatçının ani vefatı, birlikte çalıştığı meslektaşları ve sanat camiası üzerinde şok etkisi oluşturdu. Genç oyuncunun neden vefat ettiği hem sosyal medyada hem de arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor.

Kaan Sertdemir kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Kaan Sertdemir neden öldü?

KAAN SERTDEMİR CENAZE PROGRAMI BELLİ Mİ?

Sertdemir'in cenaze töreni bilgileri de sevenleriyle paylaşıldı. 3 Mayıs Pazar günü , Üsküdar'da bulunan Şakirin Camii’nde ikindi namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından, naaşı Ümraniye’deki Ihlamurkuyu Mezarlığı’na defnedilecektir.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Acun Ilıcalı ve eşi Ayça Çağla'nın gözyaşları sosyal medyaya damga vurdu!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fatih Terim ve eşi Fulya Terim’in benzerliği olay oldu! Sosyal medya çok konuşuldu
ETİKETLER
#vefat
#oyuncu
#komedyen
#Kaan Sertdemir
#Tuzbiber
#Biyografi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.