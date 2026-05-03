Sahneye duyduğu tutku ve izleyicileriyle kurduğu samimi bağ ile bilinen Kaan Sertdemir'in vefat haberi, TuzBiber Komedi Kulübü ve Oyuncular Sendikası gibi prestijli kurumlar tarafından da doğrulandı. 3 Mayıs 2026 tarihinde hayata gözlerini yuman Sertdemir için sosyal medyada binlerce taziye mesajı paylaşıldı. Arama motorlarında 'Kaan Sertdemir kimdir, kaç yaşındaydı?', 'Kaan Sertdemir neden öldü?' soruları hızlı bir şekilde araştırılıyor. İşte Kaan Sertdemir hakkında merak edilen detaylar...

HABERİN ÖZETİ Kaan Sertdemir kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Kaan Sertdemir neden öldü? Sahneye duyduğu tutku ve izleyicileriyle kurduğu samimi bağ ile bilinen genç komedyen Kaan Sertdemir, 3 Mayıs 2026 tarihinde 28 yaşında hayatını kaybetti. Kaan Sertdemir'in vefat haberi TuzBiber Komedi Kulübü ve Oyuncular Sendikası tarafından doğrulandı. 1996 doğumlu olan Sertdemir, lise yıllarında tiyatroya adım attı ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde eğitim aldı. ODTÜ Oyuncuları ile sahne alan Sertdemir, son dönemde TuzBiber Komedi Kulübü'nde stand-up gösterileri yapıyordu. Genç komedyenin ölüm nedeni hakkında resmi bir açıklama yapılmamıştır. Cenaze namazı 3 Mayıs Pazar günü Şakirin Camii'nde kılınacak ve Ümraniye Ihlamurkuyu Mezarlığı'na defnedilecektir.

KAAN SERTDEMİR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE ASLEN NERELİ?

Kaan Sertdemir, 1996 yılında dünyaya gelmiştir. Sertdemir tiyatro ve komedi dünyasına gönül vermiş genç bir sanatçıydı.

Kariyerine aslında lise yıllarında adım atan Sertdemir, Moliere’in ölümsüz eseri Cimri oyunundaki başarısıyla adından söz ettirmiş ve bu tutkusunu akademik hayatına da taşımıştır. Kaan Sertdemir üniversite eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde almıştır.

Ayrıca burada ODTÜ oyuncularıyla da aktif rol almıştır. Burada sahnelediği Barut Fıçısı gibi oyunlarla oyunculuk yeteneğini pekiştiren Sertdemir, son dönemde özellikle İstanbul merkezli TuzBiber Komedi Kulübü'nde gerçekleştirdiği stand-up gösterileriyle geniş kitlelerce tanınmaya başlamıştı.

KAAN SERTDEMİR NEDEN ÖLDÜ?

Genç komedyen Kaan Sertdemir, 3 Mayıs 2026 tarihinde, henüz 28 yaşındayken hayatını kaybetti. Ölüm nedeni hakkında ailesi veya resmi olarak açıklama henüz yapılmamıştır.

Ancak sanatçının ani vefatı, birlikte çalıştığı meslektaşları ve sanat camiası üzerinde şok etkisi oluşturdu. Genç oyuncunun neden vefat ettiği hem sosyal medyada hem de arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor.

KAAN SERTDEMİR CENAZE PROGRAMI BELLİ Mİ?

Sertdemir'in cenaze töreni bilgileri de sevenleriyle paylaşıldı. 3 Mayıs Pazar günü , Üsküdar'da bulunan Şakirin Camii’nde ikindi namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından, naaşı Ümraniye’deki Ihlamurkuyu Mezarlığı’na defnedilecektir.