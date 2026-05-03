Magazin
Avatar
Editor
 | Canan Okur

Acun Ilıcalı ve eşi Ayça Çağla'nın gözyaşları sosyal medyaya damga vurdu!

İngiltere Championship'te normal sezonun final haftası, çok nadir görülen bir sahneyle gündemde. Hull City'nin Norwich City'yi devirdiği ve Play Off biletini kaptığı o anlarda Acun Ilıcalı ve eşi Çağla Ayça'da gözyaşlarına hakim olamadı. Çiftin Premier Lig yolundaki bu zafer kutlaması milyonarı da duygulandırdı. İşte detaylar...

GİRİŞ:
03.05.2026
saat ikonu 10:25
|
GÜNCELLEME:
03.05.2026
saat ikonu 10:30

İngiltere ’te normal sezonun son perdesi duygusal anlara sahne oldu. Haftalardır süren amansız takibini son maçta zaferle taçlandıran , yolunda adını potasına yazdırmayı başardı. Sahadaki büyük mücadelenin ardından gelen başarı, kulüp sahibi Acun Ilıcalı ve eşi Çağla Ayça'yı hıçkırıklara boğdu. Taraftarların sevgi gösterileri eşliğinde gözyaşlarını silmeye çalışan Ilıcalı’nın o halleri, İngiliz basınında da geniş yankı buldu.

HABERİN ÖZETİ

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, İngiltere Championship'te Norwich City'yi 2-1 yenerek Premier Lig yolunda Play-Off potasına girdi ve bu başarı Acun Ilıcalı ile eşi Ayça Çağla'yı gözyaşlarına boğdu.
Hull City, Norwich City'yi 2-1 yenerek ligi 6. sırada tamamladı ve Play-Off biletini aldı.
Rakiplerinin puan kaybetmesiyle Hull City Play-Off'a kalmayı başardı.
Hull City, Play-Off yarı finalinde Millwall ile karşılaşacak.
Diğer yarı final eşleşmesinde ise Southampton ile Middlesbrough mücadele edecek.
Play-Off finali 23 Mayıs Cumartesi günü Wembley Stadı'nda oynanacak.
Championship’in nefes kesen 46. ve final haftasında, Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City adeta tarih yazdı.

Sahasında Norwich City’yi ağırlayan turuncu-siyahlılar, geriye düştükleri karşılaşmayı 2-1 kazanarak olağanüstü başarıya imza attı. Rakiplerinin puan kaybetmesiyle ligi 6. sırada tamamlamayı başaran Hull City, Premier Lig yolunda en kritik eşik olan play-off biletini kaptı.

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte stadyumda büyük bir coşku yaşandı. Kulübü satın aldığı günden bu yana Premier Lig hayalini her fırsatta dile getiren , play-off başarısının ardından tribünde gözyaşlarını tutamadı. Kameralara yansıyan o anlarda eşi Ayça'yla hıçkırıklara boğulan Ilıcalı, mutluluğunu taraftarlarla paylaştı.

HULL CITY POTAYA GİRDİ

Son haftaya play-off hattının hemen dışında giren Hull City, Norwich City karşısında aldığı 2-1'lik zaferle üzerine düşeni gerçekleştirdi.

Gözlerin çevrildiği diğer maçta ise Wrexham’ın Middlesbrough ile 2-2 berabere kalması, Hull City’yi 73 puanla ligin 6. sırasına taşıdı. Bu sonuçla birlikte Hull City, Millwall, Southampton ve Middlesbrough ile birlikte play-off mücadelesi verecek dört takımdan biri oldu.

WEMBLEY YOLUNDA RAKİP MILLWAY

Premier Lig’e yükselecek son takımın belirleneceği play-off yarı finalinde eşleşmeler de netleşti. Hull City, iki ayaklı yarı final mücadelesinde Millwall ile karşı karşıya gelecek.

Diğer eşleşmede ise Southampton ile Middlesbrough kozlarını paylaşacak. Yarı final serisini geçen takımlar, 23 Mayıs Cumartesi günü futbolun mabedi Wembley Stadı’nda Premier Lig bileti için kapışacak.

