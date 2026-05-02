Hull City’den tarihi geri dönüş: Premier Lig kapısı ardına kadar açıldı!

Championship’te nefeslerin tutulduğu son haftada Hull City, kendi sahasında ağırladığı Norwich City karşısında unutulmaz bir galibiyete imza attı. Maça hızlı başlayan konuk ekip, 26. dakikada M. Toure’nin golüyle öne geçse de "Kaplanlar" bu baskıya boyun eğmedi. Taraftarının desteğini arkasına alan turuncu-siyahlılar, geriden gelerek maçı 2-1 kazanmayı bildi ve Premier Lig yolundaki en kritik engeli aştı.
Hull City’nin bu tarihi akşamdaki kahramanı şüphesiz Oli McBurnie oldu. Takımı 1-0 geriye düştükten sadece iki dakika sonra, 28. dakikada şık bir golle beraberliği getiren McBurnie, maçın momentumunu tamamen ev sahibi ekibe çevirdi. İkinci yarıda da hız kesmeyen yıldız oyuncu, 67. dakikada bir kez daha fileleri havalandırarak skoru tayin etti ve takımını Play-Off potasına taşıyan imzayı attı.
Kulübü devraldığı ilk günden itibaren "Dünyanın en iyi liginde yarışma" vizyonunu vurgulayan ünlü iş insanı Acun Ilıcalı, bu sonuçla hayaline bir adım daha yaklaştı. Takımın sergilediği istikrarlı grafik ve finallere kalma başarısı, Hull şehrinde büyük bir karnaval havasına sebep oldu.
Play-Off yarı finallerinde rakibiyle eşleşecek olan Hull City, çift maçlı eliminasyon sisteminin ardından hedefini Londra’daki efsanevi Wembley Stadyumu’nda oynanacak büyük final olarak belirledi.
Premier Lig bileti için verilecek olan dev savaşta Hull City’nin önündeki engeller de oldukça çetin. İşte Kaplanlar'ın muhtemel rakipleri:
|Premier Lig Bileti İçin Muhtemel Rakipler
|3. Sıra: Millwall
|4. Sıra: Southampton
|5. Sıra: Middlesbrough
Eğer Hull City bu zorlu virajı da kazasız atlatırsa, önümüzdeki sezon dünyanın en prestijli ligi olan Premier Lig’de boy gösterecek. Şimdi tüm şehir kenetlenmiş bir şekilde yarı final maçlarını bekliyor.