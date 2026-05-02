Championship’te nefeslerin tutulduğu son haftada Hull City, kendi sahasında ağırladığı Norwich City karşısında unutulmaz bir galibiyete imza attı. Maça hızlı başlayan konuk ekip, 26. dakikada M. Toure’nin golüyle öne geçse de "Kaplanlar" bu baskıya boyun eğmedi. Taraftarının desteğini arkasına alan turuncu-siyahlılar, geriden gelerek maçı 2-1 kazanmayı bildi ve Premier Lig yolundaki en kritik engeli aştı.

HABERİN ÖZETİ Hull City’den tarihi geri dönüş: Premier Lig kapısı ardına kadar açıldı! Hull City, Norwich City karşısında 2-1'lik bir galibiyet alarak Premier Lig yolunda Play-Off potasına girmeye hak kazandı. Hull City, Norwich City karşısında M. Toure'nin golüyle geriye düşmesine rağmen maçı 2-1 kazanmayı başardı. Oli McBurnie, Hull City adına attığı iki golle takımının galibiyetinde başrol oynadı. Bu galibiyetle Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Premier Lig'e yükselme hedefine bir adım daha yaklaştı. Hull City, Play-Off yarı finallerinde Millwall, Southampton veya Middlesbrough ile eşleşecek.

SAHNE OLİ MCBURNİE’NİN: TEK BAŞINA YIKTI

Hull City’nin bu tarihi akşamdaki kahramanı şüphesiz Oli McBurnie oldu. Takımı 1-0 geriye düştükten sadece iki dakika sonra, 28. dakikada şık bir golle beraberliği getiren McBurnie, maçın momentumunu tamamen ev sahibi ekibe çevirdi. İkinci yarıda da hız kesmeyen yıldız oyuncu, 67. dakikada bir kez daha fileleri havalandırarak skoru tayin etti ve takımını Play-Off potasına taşıyan imzayı attı.

ACUN ILICALI’NIN "PREMİER LİG" PROJESİNDE SON VİRAJ

Kulübü devraldığı ilk günden itibaren "Dünyanın en iyi liginde yarışma" vizyonunu vurgulayan ünlü iş insanı Acun Ilıcalı, bu sonuçla hayaline bir adım daha yaklaştı. Takımın sergilediği istikrarlı grafik ve finallere kalma başarısı, Hull şehrinde büyük bir karnaval havasına sebep oldu.

GÖZLER WEMBLEY’DE

Play-Off yarı finallerinde rakibiyle eşleşecek olan Hull City, çift maçlı eliminasyon sisteminin ardından hedefini Londra’daki efsanevi Wembley Stadyumu’nda oynanacak büyük final olarak belirledi.

RAKİPLER BELLİ OLDU

Premier Lig bileti için verilecek olan dev savaşta Hull City’nin önündeki engeller de oldukça çetin. İşte Kaplanlar'ın muhtemel rakipleri:

Premier Lig Bileti İçin Muhtemel Rakipler 3. Sıra: Millwall 4. Sıra: Southampton 5. Sıra: Middlesbrough

Eğer Hull City bu zorlu virajı da kazasız atlatırsa, önümüzdeki sezon dünyanın en prestijli ligi olan Premier Lig’de boy gösterecek. Şimdi tüm şehir kenetlenmiş bir şekilde yarı final maçlarını bekliyor.