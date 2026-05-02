Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Hull City’den tarihi geri dönüş: Premier Lig kapısı ardına kadar açıldı!

İngiltere Championship’te normal sezonun final haftasında Norwich City’yi deviren Acun Ilıcalı’nın takımı Hull City, Play-Off biletini kaparak adını Premier Lig adayları arasına yazdırdı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.05.2026
saat ikonu 16:47
|
GÜNCELLEME:
02.05.2026
saat ikonu 16:47

’te nefeslerin tutulduğu son haftada , kendi sahasında ağırladığı karşısında unutulmaz bir galibiyete imza attı. Maça hızlı başlayan konuk ekip, 26. dakikada M. Toure’nin golüyle öne geçse de "Kaplanlar" bu baskıya boyun eğmedi. Taraftarının desteğini arkasına alan turuncu-siyahlılar, geriden gelerek maçı 2-1 kazanmayı bildi ve Premier Lig yolundaki en kritik engeli aştı.

HABERİN ÖZETİ

Hull City’den tarihi geri dönüş: Premier Lig kapısı ardına kadar açıldı!

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
SAHNE OLİ MCBURNİE’NİN: TEK BAŞINA YIKTI

Hull City’nin bu tarihi akşamdaki kahramanı şüphesiz Oli McBurnie oldu. Takımı 1-0 geriye düştükten sadece iki dakika sonra, 28. dakikada şık bir golle beraberliği getiren McBurnie, maçın momentumunu tamamen ev sahibi ekibe çevirdi. İkinci yarıda da hız kesmeyen yıldız oyuncu, 67. dakikada bir kez daha fileleri havalandırarak skoru tayin etti ve takımını Play-Off potasına taşıyan imzayı attı.

ACUN ILICALI’NIN "PREMİER LİG" PROJESİNDE SON VİRAJ

Kulübü devraldığı ilk günden itibaren "Dünyanın en iyi liginde yarışma" vizyonunu vurgulayan ünlü iş insanı , bu sonuçla hayaline bir adım daha yaklaştı. Takımın sergilediği istikrarlı grafik ve finallere kalma başarısı, Hull şehrinde büyük bir karnaval havasına sebep oldu.

GÖZLER WEMBLEY’DE

Play-Off yarı finallerinde rakibiyle eşleşecek olan Hull City, çift maçlı eliminasyon sisteminin ardından hedefini Londra’daki efsanevi Wembley Stadyumu’nda oynanacak büyük final olarak belirledi.

RAKİPLER BELLİ OLDU

Premier Lig bileti için verilecek olan dev savaşta Hull City’nin önündeki engeller de oldukça çetin. İşte Kaplanlar'ın muhtemel rakipleri:

Premier Lig Bileti İçin Muhtemel Rakipler
3. Sıra: Millwall
4. Sıra: Southampton
5. Sıra: Middlesbrough

Eğer Hull City bu zorlu virajı da kazasız atlatırsa, önümüzdeki sezon dünyanın en prestijli ligi olan Premier Lig’de boy gösterecek. Şimdi tüm şehir kenetlenmiş bir şekilde yarı final maçlarını bekliyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray'da 10 numara operasyonu! Fenerbahçe'nin eski aşkı 'Aslan' mı oluyor?
Fenerbahçe'de Mohamed Salah çıkartması: Ertan Torunoğulları devrede! Dünya devleri pusuda bekliyor
Galatasaray'da Icardi sonrası dev golcü geliyor! Fenerbahçe'ye transfer çalımı: İtalyanlar duyurdu
Fenerbahçe'de Ederson krizi çözülüyor! Sadettin Saran'dan olay karar çıktı: Tarih verildi
ETİKETLER
#Futbol
#norwich city
#championship
#acun ılıcalı
#hull city
#Oli Mcburnie
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.