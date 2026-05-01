Survivor 2026 iletişim oyununda Nagihan’dan Lina’ya ağır itham! Acun Ilıcalı’dan sert uyarı

Survivor 2026’da oynanan iletişim ödülü oyunu sırasında yaşanan Nagihan Lina tartışması, yarışmanın en çok konuşulan anlarından biri oldu. Nagihan Karadere ile Lina arasında başlayan sözlü gerilim, kısa sürede büyüyerek duygusal bir krize dönüştü. Tartışma esnasında Nagihan’ın kullandığı ifadeler Lina’nın gözyaşlarına hakim olamamasına neden oldu. Oyun alanına gelen Acun Ilıcalı ise olaya müdahale ederek sert bir uyarıda bulundu. Ilıcalı’nın “o sözleri bana söylesen diskalifiye olmama sebep olur” şeklindeki çıkışı, yarışmada tansiyonu daha da yükseltti.
Survivor 2026 İletişim ödülü oyununda yarışmacıların sinirleri gerildi. Kazanan takımın ailesiyle birlikte Dominik Cumhuriyeti’nde 5 dakika vakit geçirecek olması yarışmacıları hırslandırdı. Rekabetin ve hırsın daha da ön plana çıktığı iletişim oyununda yarışmacılar arasında gerilim tırmandı. Oyun sırasında Ünlüler takımı bench’te oyunu değerlendirirken, Lina’nın Nagihan’ın adını anması üzerine Nagihan kendi takımının benchinden ona tarafa karşı su fırlattı. Lina’nın suratına gelen su ikili arasında iplerin gerilmesine neden oldu.
Nagihan, gergin olduğunu ve üzerine gelinmemesinin ve adının anılmamasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Lina ve Nagihan arasında gerilim tırmanırken, Nagihan Lina’ya “ Senin bir ailen olmayabilir herkesin ailesi var saygı duy” sözlerini kullandı. Lina gözyaşlarına hakim olamadı.
Lina ve Nagihan arasında seslerin yükselmesi üzerine Acun Ilıcalı oyun alanına geldi. Ilıcalı Nagihan’ın kullandığı ağır sözlere karşı sert uyarıları da bulundu. Ilıcalı, “ Ben orada olsam, bana onu söylesen diskalifiye olurum. Burası senin alanın değil. Burası Survivor, burada herkes eşit. Senin oyun kaybettiğindeki millete saldırmaların bize sökmez.” sözlerini kullandı.
Survivor 2026 Kırmızı takım kadrosu
Survivor 2026 Mavi takım kadrosu