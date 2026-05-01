Survivor 2026 iletişim oyununda Nagihan’dan Lina’ya ağır itham! Acun Ilıcalı’dan sert uyarı

Survivor 2026’da iletişim ödülü oyunu sırasında yaşanan Nagihan Lina tartışması geceye damga vurdu. Nagihan Karadere ile Lina arasında yükselen tansiyon, kısa sürede duygusal anlara dönüştü. Tartışma sırasında Nagihan’ın sarf ettiği sözler Lina’yı gözyaşlarına boğarken, ada konseyinde gerginlik arttı. Oyun alanına gelen Acun Ilıcalı’nın müdahalesi ise dikkat çekti.

Survivor 2026 iletişim oyununda Nagihan’dan Lina’ya ağır itham! Acun Ilıcalı’dan sert uyarı
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
01.05.2026
saat ikonu 23:14
|
GÜNCELLEME:
01.05.2026
saat ikonu 23:19

Survivor 2026’da oynanan iletişim ödülü oyunu sırasında yaşanan Nagihan Lina tartışması, yarışmanın en çok konuşulan anlarından biri oldu. ile Lina arasında başlayan sözlü gerilim, kısa sürede büyüyerek duygusal bir krize dönüştü. Tartışma esnasında Nagihan’ın kullandığı ifadeler Lina’nın gözyaşlarına hakim olamamasına neden oldu. Oyun alanına gelen ise olaya müdahale ederek sert bir uyarıda bulundu. Ilıcalı’nın “o sözleri bana söylesen diskalifiye olmama sebep olur” şeklindeki çıkışı, yarışmada tansiyonu daha da yükseltti.

Survivor 2026 iletişim oyununda Nagihan’dan Lina’ya ağır itham! Acun Ilıcalı’dan sert uyarı

Survivor 2026'da oynanan iletişim ödülü oyunu sırasında Nagihan ve Lina arasında yaşanan tartışma ve Acun Ilıcalı'nın müdahalesi, yarışmanın öne çıkan anlarından oldu.
İletişim ödülü oyunu sırasında Nagihan, Lina'nın adını anması üzerine ona su fırlattı ve aralarında gerginlik yaşandı.
Tartışma sırasında Nagihan'ın kullandığı, Lina'nın ailesiyle ilgili ifadeler Lina'yı ağlattı.
Acun Ilıcalı, Nagihan'a sert uyarılarda bulunarak, "o sözleri bana söylesen diskalifiye olmama sebep olur" dedi.
Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.

SURVİVOR 2026 İLETİŞİM OYUNU NAGİHAN LİNA KAVGASI

İletişim ödülü oyununda yarışmacıların sinirleri gerildi. Kazanan takımın ailesiyle birlikte Dominik Cumhuriyeti’nde 5 dakika vakit geçirecek olması yarışmacıları hırslandırdı. Rekabetin ve hırsın daha da ön plana çıktığı iletişim oyununda yarışmacılar arasında gerilim tırmandı. Oyun sırasında Ünlüler takımı bench’te oyunu değerlendirirken, Lina’nın Nagihan’ın adını anması üzerine Nagihan kendi takımının benchinden ona tarafa karşı su fırlattı. Lina’nın suratına gelen su ikili arasında iplerin gerilmesine neden oldu.

Survivor 2026 iletişim oyununda Nagihan’dan Lina’ya ağır itham! Acun Ilıcalı’dan sert uyarı

Nagihan, gergin olduğunu ve üzerine gelinmemesinin ve adının anılmamasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Lina ve Nagihan arasında gerilim tırmanırken, Nagihan Lina’ya “ Senin bir ailen olmayabilir herkesin ailesi var saygı duy” sözlerini kullandı. Lina gözyaşlarına hakim olamadı.

Survivor 2026 iletişim oyununda Nagihan’dan Lina’ya ağır itham! Acun Ilıcalı’dan sert uyarı

ACUN ILICALI’DAN NAGİHAN’A SERT UYARI

Lina ve Nagihan arasında seslerin yükselmesi üzerine Acun Ilıcalı oyun alanına geldi. Ilıcalı Nagihan’ın kullandığı ağır sözlere karşı sert uyarıları da bulundu. Ilıcalı, “ Ben orada olsam, bana onu söylesen diskalifiye olurum. Burası senin alanın değil. Burası Survivor, burada herkes eşit. Senin oyun kaybettiğindeki millete saldırmaların bize sökmez.” sözlerini kullandı.

Survivor 2026 iletişim oyununda Nagihan’dan Lina’ya ağır itham! Acun Ilıcalı’dan sert uyarı

SURVİVOR 2026 KIRMIZI VE MAVİ TAKIM KADROSU

Survivor 2026 Kırmızı takım kadrosu

  • Bayhan Gürhan
  • Deniz Çatalbaş
  • Nefise Karatay
  • Sercan Yıldırım
  • Mert Nobre
  • Lina Hourieh
  • Murat Arkın
  • Can Berkay Ertemiz

Survivor 2026 Mavi takım kadrosu

  • Ramazan Sarı
  • Beyza Gemici
  • Barış Murat Yağcı
  • Nagihan Karadere
  • Osman Can Ural
  • Sude Demir
  • Seda Albayrak
Survivor 2026 iletişim oyununda Nagihan’dan Lina’ya ağır itham! Acun Ilıcalı’dan sert uyarı

SURVİVOR 2026’YA VEDA EDEN YARIŞMACILAR

  • Dilan Çıtak
  • Keremcem Dürük
  • Selen Görgüzel
  • Erkan Bilben
  • Tuğçe Melis Demir
  • Doğuş
  • Meryem Boz
  • Eren Semerci
  • Büşra Yalçın
  • Onur Alp Çam
  • Nisanur Güler
  • Serhan Onat
  • Gözde Bozkurt
  • Engincan Tura
  • Seren Ay Çetin
Survivor 2026 iletişim oyununda Nagihan’dan Lina’ya ağır itham! Acun Ilıcalı’dan sert uyarı

SURVİVOR 2026’DA BİREYSEL DOKUNULMAZLIK ALAN YARIŞMACILAR

  • Mert Nobre 3 sembol – Ünlüler takımı
  • Seda Albayrak 3 sembol – Gönüllüler takımı
  • Ramazan Sarı – Gönüllüler takımı
  • Deniz Çatalbaş 3 sembol – Ünlüler takımı
  • Barış Murat Yağcı 2 sembol - Gönüllüler takımı
  • Sercan Yıldırım – Ünlüler Takımı
  • Sude Demir – Gönüllüler Takımı
