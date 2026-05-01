Survivor 2026’da oynanan iletişim ödülü oyunu sırasında yaşanan Nagihan Lina tartışması, yarışmanın en çok konuşulan anlarından biri oldu. Nagihan Karadere ile Lina arasında başlayan sözlü gerilim, kısa sürede büyüyerek duygusal bir krize dönüştü. Tartışma esnasında Nagihan’ın kullandığı ifadeler Lina’nın gözyaşlarına hakim olamamasına neden oldu. Oyun alanına gelen Acun Ilıcalı ise olaya müdahale ederek sert bir uyarıda bulundu. Ilıcalı’nın “o sözleri bana söylesen diskalifiye olmama sebep olur” şeklindeki çıkışı, yarışmada tansiyonu daha da yükseltti.

HABERİN ÖZETİ Survivor 2026 iletişim oyununda Nagihan’dan Lina’ya ağır itham! Acun Ilıcalı’dan sert uyarı Survivor 2026'da oynanan iletişim ödülü oyunu sırasında Nagihan ve Lina arasında yaşanan tartışma ve Acun Ilıcalı'nın müdahalesi, yarışmanın öne çıkan anlarından oldu. İletişim ödülü oyunu sırasında Nagihan, Lina'nın adını anması üzerine ona su fırlattı ve aralarında gerginlik yaşandı. Tartışma sırasında Nagihan'ın kullandığı, Lina'nın ailesiyle ilgili ifadeler Lina'yı ağlattı. Acun Ilıcalı, Nagihan'a sert uyarılarda bulunarak, "o sözleri bana söylesen diskalifiye olmama sebep olur" dedi.

SURVİVOR 2026 İLETİŞİM OYUNU NAGİHAN LİNA KAVGASI

Survivor 2026 İletişim ödülü oyununda yarışmacıların sinirleri gerildi. Kazanan takımın ailesiyle birlikte Dominik Cumhuriyeti’nde 5 dakika vakit geçirecek olması yarışmacıları hırslandırdı. Rekabetin ve hırsın daha da ön plana çıktığı iletişim oyununda yarışmacılar arasında gerilim tırmandı. Oyun sırasında Ünlüler takımı bench’te oyunu değerlendirirken, Lina’nın Nagihan’ın adını anması üzerine Nagihan kendi takımının benchinden ona tarafa karşı su fırlattı. Lina’nın suratına gelen su ikili arasında iplerin gerilmesine neden oldu.

Nagihan, gergin olduğunu ve üzerine gelinmemesinin ve adının anılmamasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Lina ve Nagihan arasında gerilim tırmanırken, Nagihan Lina’ya “ Senin bir ailen olmayabilir herkesin ailesi var saygı duy” sözlerini kullandı. Lina gözyaşlarına hakim olamadı.

ACUN ILICALI’DAN NAGİHAN’A SERT UYARI

Lina ve Nagihan arasında seslerin yükselmesi üzerine Acun Ilıcalı oyun alanına geldi. Ilıcalı Nagihan’ın kullandığı ağır sözlere karşı sert uyarıları da bulundu. Ilıcalı, “ Ben orada olsam, bana onu söylesen diskalifiye olurum. Burası senin alanın değil. Burası Survivor, burada herkes eşit. Senin oyun kaybettiğindeki millete saldırmaların bize sökmez.” sözlerini kullandı.

SURVİVOR 2026 KIRMIZI VE MAVİ TAKIM KADROSU

Survivor 2026 Kırmızı takım kadrosu

Bayhan Gürhan

Deniz Çatalbaş

Nefise Karatay

Sercan Yıldırım

Mert Nobre

Lina Hourieh

Murat Arkın

Can Berkay Ertemiz

Survivor 2026 Mavi takım kadrosu

Ramazan Sarı

Beyza Gemici

Barış Murat Yağcı

Nagihan Karadere

Osman Can Ural

Sude Demir

Seda Albayrak

SURVİVOR 2026’YA VEDA EDEN YARIŞMACILAR

Dilan Çıtak

Keremcem Dürük

Selen Görgüzel

Erkan Bilben

Tuğçe Melis Demir

Doğuş

Meryem Boz

Eren Semerci

Büşra Yalçın

Onur Alp Çam

Nisanur Güler

Serhan Onat

Gözde Bozkurt

Engincan Tura

Seren Ay Çetin

