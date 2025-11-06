E-5'te motorcular arasında feci kaza! Tekme ve yumruklar havada uçuştu

E-5 Karayolu Bostancı Köprüsü civarında meydana gelen olayda, trafikte seyir halinde bulunan bir grup motorcu arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı sözlü tartışma yaşandı. Tartışma, sürücülerin motorlarından inmesiyle birlikte kısa sürede kavgaya dönüştü. Tarafların birbirine saldırdığı, tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada bir motorcunun diğerine motor kaskıyla sert şekilde vurduğu görüldü. Yaşanan arbede nedeniyle trafikte kısa süreli yoğunluk meydana gelirken, kavga çevredeki sürücüler tarafından güçlükle ayrılabildi.