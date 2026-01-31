Altın fiyatlarında çok sert düşüş! Gram altın resmen çakıldı: İşte 31 Ocak 2026 gram altın, çeyrek altın fiyatları

Geçtiğimiz günlerde rekor seviyeleri gören altın fiyatları dünden bu yana resmen çakıldı. 8 bin TL seviyesini aşan altında şok dalgalanmalar yaşanıyor. Yaşanan jeopolitik gelişmeler ile ABD-İran arasındaki gerilime ilişkin endişelerin artmasıyla birlikte gram altın saatler içinde rekor kayıp yaşadı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 31 Ocak 2026 altın fiyatları...