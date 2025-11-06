Taklalar atan araç perte çıktı! Korkunç kazada sürücünün burnu bile kanamadı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Sakarya Bahçelievler'de bulunan 922. sokakta seyir halinde olan 24 yaşındaki H.Y. idaresindeki araç sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından kontrolden çıktı.
Araç taklalar atarak yaklaşık 3 metre yükseklikten alt sokağa düştü. Perte çıkan araçtan çıkan sürücü korkunç kazadan yara almadan kurtuldu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.