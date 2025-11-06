Direksiyon başında uyudu! Kaza yaptı yine uyanmadı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Ertuğrulgazi Mahallesi Erkilet Bulvarı’nda gerçekleşen olayda şoför B.İ, 38 ALM 385 plakalı aracı kullanırken direksiyon başında uyuyakaldı. Araç kontrolsüz şekilde kaldırıma çıkarken, durumu gören vatandaşlar, yardım amacıyla, kaldırıma çıkan aracın yanına gitti. Uyamaya devam ettiği görülen şoför vatandaşlar tarafından uyandırılırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

ŞOFÖRÜ VATANDAŞLAR UYANDIRDI

Polis ekipleri tarafından yapılan kontrollerde B.İ.’nin 1.74 promil alkollü olduğu belirlendi. B.İ’ye ‘alkollü araç kullanmak suçundan 9 bin 267 TL idari para cezası yazılarak, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Sağlık ekiplerinin tedavi talebini reddeden B.İ. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.