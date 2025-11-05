Polisin alkollü kadınla imtihanı kamerada

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde trafik polisleri tarafından yapılan denetlemede durdurulan bir otomobilin sürücüsü M.Ö. 1,05 promil alkollü çıktı. M.Ö. 1.05 promil alkollü çıktı. M.Ö. ‘trafiği tehlikeye sokmak’ suçundan ifade vermek üzere adliyeye götürülürken, 9 bin 267 TL idari para cezası yazılarak ehliyetine 6 ay el konuldu. M.Ö. karakola götürüldükten sonra ekipler aracı teslim etmek için beklediği sırada M.Ö.’nün yan koltuğunda oturan yabancı uyruklu yolcu arkadaşı K.M. polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Görevini yapan polislere bağırarak kendini yerden yere atan kadını polis ekipleri güçlükle sakinleştirdi.