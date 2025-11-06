Alkollü sürücü utanmadan bir de polisle pazarlık yaptı! 'Ehliyetimi alma kemerden ceza yaz'

Kategoriler
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Devriye Ekipler Amirliği’ne bağlı ekipler, Mimarsinan Mahallesi Bozantı Caddesi üzerinde durumundan şüphelendiği A.Ç. yönetimindeki otomobili durdurdu. Ekipler tarafından alkol şüphesi üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekiplere haber verdi. A.Ç. trafik ekiplerine alkolmetreyi üflemeden önce ‘ehliyetimi alma kemerden ceza yaz’ teklifinde bulunurken, trafik ekiplerinin yaptığı alkol kontrolünde A.Ç. 1.84 promil alkollü çıktı. Alkollü sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken, 9 bin 267 TL idari para cezası uygulandı.