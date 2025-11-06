E-5 yolunda feci kaza: Makas atarak gidiyordu, yan yola uçtu

Avcılar'da E-5 karayolu Beylikdüzü istikametinde bir otomobil yağmur nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek yan yolu uçtu. Bariyerlerin arasında bu sırada yürüyen iki yabancı uyruklu yaya da ezildi. Alkollü olduğu iddia edilen sürücünün Sefaköy'den Avcılar'a kadar makas atarak gittiği öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaşanan kazada 3 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırıldığı öğrenilen yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle yan yolda trafik meydana geldi. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Yaşanan kazayla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.