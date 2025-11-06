Menü Kapat
 Banu İriç

Ebru öğretmenden acı haber! Annesi görünce sinir krizi geçirdi

Karaman'da Ebru öğretmeni hayatını kaybetti. Annesi namaz kılmak için abdest almaya gitti, döndüğünde genç kadını yerde buldu. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.11.2025
01:06
|
GÜNCELLEME:
06.11.2025
01:10

'da 5'inci kattan düşen öğretmenden acı haber geldi. Annesi kızını o halde görünce sinir krizi geçirerek fenalaştı.

Ebru öğretmenden acı haber! Annesi görünce sinir krizi geçirdi

ANNESİ ABDEST ALMAYA GİTMİŞTİ DÖNDÜĞÜNDE YERDE BULDU

Cumhuriyet Mahallesi 1376. Sokak'ta bulunan 6 katlı Emiş Hatun Apartmanı'nın 5'inci katında annesinin namaz kılmak için abdest aldığı esnada hava almak için balkona çıkan 40 yaşındaki öğretmen Ebru Koçak, bir anda dengesini kaybederek yaklaşık 15 metre yükseklikten beton zemine düştü.

Ebru öğretmenden acı haber! Annesi görünce sinir krizi geçirdi

ANNESİ O HALDE GÖRÜNCE FENALAŞTI

Ebru öğretmenin balkondan düştüğünü gören komşuların ihbarı üzerine olay yerine hemen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Koçak, adrese gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay sonrası annesi Medine Koçak ise fenalaştı. Fenalık geçiren anne polis ekiplerince sakinleştirilmeye çalışılırken, yaşlı kadın çağrılan sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.

Ebru öğretmenden acı haber! Annesi görünce sinir krizi geçirdi

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ebru öğretmen burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yeri inceleme ekibi de Ebru öğretmenin düştüğü balkonda inceleme yaptı. Ebru Koçak'ın Sekiçeşme Mahallesi'nde bulunan Yunus Emre Ortaokulu'nda İngilizce öğretmeni olduğu öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Ebru öğretmenden acı haber! Annesi görünce sinir krizi geçirdi
