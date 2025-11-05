Menü Kapat
Avatar
Editor
 Yusuf Özgür Bülbül

Gaziantep'te otomobil kamyona arkadan çarptı: Bir aile yok oldu!

Gaziantep-Kahramanmaraş karayolunda yürek yakan bir kaza meydana geldi. Şehitkamil ilçesi Köksalan Mahallesi yakınlarında, silaj yüklü kamyona arkadan çarpan otomobil hurda yığınına döndü. Kazada, otomobil sürücüsü Nuri Akkurt, annesi Rahime Akkurt ve yakın akrabaları Cemile Akkurt olay yerinde hayatını kaybetti...

05.11.2025
06.11.2025
'te silaj yüklü kamyona arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin anne ve oğlu olduğu öğrenildi. Kaza, Gaziantep-Kahramanmaraş karayolu Şehitkamil ilçesi kırsal Köksalan Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Gaziantep'te otomobil kamyona arkadan çarptı: Bir aile yok oldu!


HUDA YIĞININA DÖNDÜ

İddiaya göre, Nuri Akkurt idaresindeki otomobil, önünde seyir eden A.Ç. kontrolündeki mısır silajı yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazada otomobil hurdayı yığınına dönerken, olay yerine çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobilde bulunan sürücü Nuri Akkurt ile annesi Rahime Akkurt ve yakın akrabaları Cemile Akkurt'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Gaziantep'te otomobil kamyona arkadan çarptı: Bir aile yok oldu!



Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, olay yerindeki çalışmaların ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kaza nedeniyle duran trafik, araçların olay yerinden kaldırılılmasıyla tekrar normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ETİKETLER
#trafik kazası
#ölüm
#gaziantep
#aile
#Silaj
#Yaşam
