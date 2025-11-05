Hac kurası sonuçları e-Devlet'te erişime açıldı

Kategoriler
2026 yılında kutsal topraklara gitmek için heyecanla bekleyenler için önemli bir aşama daha kaydedildi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yaptığı kura çekimi sonuçları e-Devlet'ten öğrenilebilecek.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan kura çekimine yıl içinde kaydını yenileyen ve ön kayıt yaptıran 1 milyon 799 bin 835 kişi katıldı. Hac kuraları noter huzurunda çekildikten sonra hacı adayı olmaya 84 bin 942 kişi hak kazandı.
Kura çekiminin sonuçlarını öğrenmek isteyenler e-Devlet'ten bilgi alabilecek. Hac ile ilgili kesin kayıtlar 11-21 Kasım arasında yapılacak.
Kutsal topraklara gidişler 18 Nisan-22 Mayıs, dönüşler ise 31 Mayıs-25 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek.