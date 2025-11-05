Hac kurası sonuçları e-Devlet'te erişime açıldı

2026 yılında kutsal topraklara gitmek için heyecanla bekleyenler için önemli bir aşama daha kaydedildi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yaptığı kura çekimi sonuçları e-Devlet'ten öğrenilebilecek.

84 BİN 942 KİŞİ HACI ADAYI OLMAYA HAK KAZANDI

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan kura çekimine yıl içinde kaydını yenileyen ve ön kayıt yaptıran 1 milyon 799 bin 835 kişi katıldı. Hac kuraları noter huzurunda çekildikten sonra hacı adayı olmaya 84 bin 942 kişi hak kazandı.

KESİN HAC KAYITLARI NE ZAMAN?

Kura çekiminin sonuçlarını öğrenmek isteyenler e-Devlet'ten bilgi alabilecek. Hac ile ilgili kesin kayıtlar 11-21 Kasım arasında yapılacak.

HAC YOLCULUĞU BAŞLANGICI

Kutsal topraklara gidişler 18 Nisan-22 Mayıs, dönüşler ise 31 Mayıs-25 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek.